Mientras que en Estados Unidos los republicanos no salen del “urgen las fuerzas armadas contra los cárteles”, acá AMLO ya medio le cambió el discurso. Sí, claro, sigue en la posición de rechazar cualquier acción intervencionista, pero ahora les pregunta a los gringos “¿y por qué no primero arreglan su desmother?”

Bueno, no con esas palabras, sino con éstas: “¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos, los cárteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo?”

Foto: Sedena.

Según López Obrador, en México no hay problemas de producción ni distribución de fentanilo y tampoco de consumo. O, bueno, no a los niveles de Estados Unidos, donde se reporta que por año hay 100 000 muertes por sobredosis.

Durante la mañanera de ayer, 9 de marzo, AMLO volvió a rechazar la propuesta de echar a las fuerzas armadas de Estados Unidos contra los cárteles en México. Según el presidente, esta propuesta ni siquiera es para acabar con la distribución de drogas, como se presume. Su único objetivo, dice el mandatario, es hacer propaganda.

“Porque esto ellos lo están haciendo con propósitos propagandísticos. Ya agarraron lo del fentanilo, que ‘es responsabilidad de México’”, reprochó AMLO.

AMLO advierte que pedirán no votar por republicanos

Según como lo ve el presidente, ya que los republicanos están usando el asunto del combate a los cárteles de las drogas de un modo político, pues lo que se hará entonces será, primero, hacer una campaña para revelar lo que hay detrás de su propuesta: “es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”.

Ahora bien, si con lo anterior los republicanos no desisten de exigir a las fuerzas armadas en el combate de los cárteles, entonces se recurriría al no menos intervencionista recurso de llamar a no votar por los candidatos del Partido Republicano.

La iniciativa de AMLO para eliminar el Artículo 33, sobre expulsar extranjeros // Foto: Cuartoscuro

“A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos, México es un país libre, independiente, soberano, nosotros no recibimos órdenes de nadie, aquí manda el pueblo de México. Entonces, eso también quería dejarlo de manifiesto, para irnos entendiendo”.

Dan Crenshaw responde a amenaza de AMLO

Además de parecer villano de película de James Bond, el congresista Dan Crenshaw es uno de los principales impulsores de la iniciativa para el uso de las fuerzas armadas contra los cárteles en México (especialmente los que trafican con fentanilo). Y, como era de esperarse, respondió a la amenaza del presidente.

Foto: Drew Angerer-Getty Images.

“Adelante”, dijo el congresista, insinuando que ese llamado a no votar, a los republicanos no les va a hacer ni cosquillas…

Crenshaw criticó que AMLO esté ideando una campaña en contra de él y los republicanos, cuando su única intención es apoyarlo en el combate del narco. “Deberías hacer campaña contra los cárteles que ASESINAN a tu propia gente”, recomendó el congresista.