Ahora sí: Francia castigará con prisión las terapias de conversión

Después de algunas semanas, los diputados de la Asamblea Nacional de Francia votaron por unanimidad para que las terapias de conversión queden totalmente prohibidas en el país.

Por medio de sus redes sociales, el presidente Emmanuel Macron celebro la aprobación de la ley y afirmó que esas prácticas “indignas” no tienen cupones la República. “Porque ser uno mismo no es un delito, porque no hay nada que curar“, escribió.

Terapias de conversión prohibidas en Francia

De acuerdo con la ley recientemente aprobada, para evitar que grupos religiosos y de extrema derecha intenten imponer la heterosexualidad en los integrantes de la comunidad LGBT, a quien practique estas terapias será sancionado por al menos dos años de prisión y una multa de hasta 30 mil euros, lo que es casi 700 mil pesos.

Pero cuando la víctima se menor o una persona que sufre alguna deficiencia/tenga una jerarquía menor de poder, el castigo aumentará hasta a 3 años de prisión y 45 mil euros.

Durante la aprobación de esta ley, los diputados federales recordaron que en ocasiones estas terapias pueden ser sesiones de exorcismo, internamientos, abusos psicológicos y físicos, terapias de electrochoques, etc. Y como esta iniciativa ya tiene el visto bueno del Senado, ya es ley.

Por medio de sus redes sociales, la ministra de Igualdad de la Asamblea, Élisabeth Moreno, afirmó que no hay nada que curar y que se trata de una victoria para la igualdad y protección de las personas LGBT.

Non, il n’y a #RienAGuerir. Les #TherapiesDeConversion sont désormais interdites en France. Une victoire pour l’égalité et la protection des personnes #LGBT+ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/aQUPTYsSv4 — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) January 25, 2022

El texto de la ley especifica que comete un delito quien intente modificar o reprimir la orientación sexual o la identidad de género, real o supuesta.