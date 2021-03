Desde antes de que los contingentes de mujeres llegaran al Zócalo de la Ciudad de México, por medio de redes sociales se denunciaron encapsulamientos, golpes, detenciones ilegales, e incluso la utilización de petardos y gas larimógeno en contra de las manifestantes por parte de la policía capitalina.

Sin embargo, en la plancha del Zócalo las cosas se pusieron muchísimo peor.

¿Francotiradores?

Empezaron a circular fotos y videos que muestran a hombres vestidos de negro con presuntas armas en el techo de Palacio Nacional. La alerta es lógica: para qué hay francotiradores en el techo con armas durante una marcha feminista.

¿Y sí son francotiradores?

Al parecer no. De acuerdo con Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, no son francotiradores armados si no un despliegue con sistemas antidrones. Se trata de rifles que pueden derribar dones a una distancia de varios metros bloqueando su señal.

El fotógrafo de la Ciudad de México, Pablo Ramos García, denunció que alguien derrumbó el dron con el que cubría la marcha en el Zócalo. Afirma que fue un ataque por interferencia.

Alguien derrumbó el dron con el que cubría la marcha #8M en el Zócalo. Estoy seguro que fue un ataque por interferencia; lo hacen mediante unos rifles que emiten un rayo que los inutiliza y hace chocar. Interfirieron sin ninguna razón con mi labor informativa. — Pablo Ramos García (@doncaiman) March 9, 2021

En octubre de 2019, la Cámara de Diputados aprobó prohibir la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen (como los drones).

Existe una excepción para las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, así como de las instancias de seguridad pública federales.

El asunto es que hay fotos en que se ve que los uniformados apuntan hacia abajo con estos presuntos rifles tumba drones ¿para qué? En este punto entra lo siguiente: los petardos, bombas de gas lacrimógeno y hasta balas de pintura.

Bombas de gas

La Brigada Marabunta y varios usuarios/medios de comunicación evidenciaron cómo desde el techo de Palacio Nacional y desde las filas de policías lanzaron piedras, palos, petardos y hasta bombas de gas lacrimógeno.

El integrante de Marabunta, en este video, explica que deben tener un rifle de gotcha con el que están disparando balas de pintura que a la distancia y con la velocidad adecuada provocan mucho daño a quien no está protegido con el equipo especial.

Avientan estas bombas a las manifestantes para replegarlas @SSC_CDMX @GobCDMX esto es parte del protocolo? pic.twitter.com/x0NhY8hezO — Jafet Tirado Ambriz (@TiradoJafet) March 8, 2021

La #RRM reporta: elementos de @SSC_CDMX disparan balas de goma y gotcha directamente contra manifestantes e integrantes de la @BrigadaMarabunt. Ninguna de estos proyectiles se contemplan en el protocolo policial. Exigimos a las autoridades garantizar el derecho a la protesta. pic.twitter.com/lG8tk7B0Uq — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) March 9, 2021

Incluso se vieron hombres vandalizando.

Hombres vandalizando… ¿de parte de quién? pic.twitter.com/FWpLvW7UYS — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 9, 2021

Dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana que nada de nada

Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que las mujeres policías que participaron en la marcha no portaron ningún tipo de armas, ni de fuego ni de balas de goma, gases o químicos.

Afirman que utilizaron solo equipo de protección personal como medida de contención.