Lo que necesitas saber: Según la Convención de la ONU del 48, para considerar que se realiza genocidio, se deben detectar cinco actos... Israel realiza cuatro de ellos.

Ya lo habían dicho hace unas semanas un grupo de especialistas. Ahora lo repite una comisión especial de Naciones Unidas (ONU): en Gaza hay evidencia de genocidio… un genocidio cometido por Israel.

Análisis fue hecho con base en lo que dice Convención de la ONU sobre Genocidio

En un nuevo análisis realizado por una comisión de investigación integrada por representantes de la ONU sobre Territorios Palestinos ocupados, se indica que, como se ha acusado durante meses, Israel comete genocidio en Gaza.

De acuerdo con dicho análisis, se puede acusar a Israel de genocidio por realizar ataques con la intención de destruir –total o parcialmente– a un grupo nacional, étnico o religioso…

De acuerdo con la comisión, se entiende por genocido cualquiera de los siguientes actos:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.

La comisión trabajó de acuerdo a la Convención de la ONU sobre Genocidio de 1948 (la cual fue adoptada tras el Holocausto). Según ésta, para considerar genocidio deben haberse cometido al menos uno de los cinco actos… se determinó que Israel de ejecuta cuatro.

Con base en testimonios de víctimas, testigos y médicos, así como de informes de medios de comunicación y ONG, se comprobó que Israel ha asesinado civiles palestinos, incluyendo mujeres y niños. También se determinó que ha atacado con arsenal pesado en zonas residenciales densamente pobladas.

Además, se indicó que el gobierno de Netanyahu ha ordenado ataques contra palestinos en refugios y zonas seguras designadas… además de atacar puntos en los que se sabía que había periodistas, médicos y personas de ayuda humanitaria.

Israel asegura que informe de comisión de la ONU es falso

“La responsabilidad recae en el Estado de Israel”, señaló Navi Pillay, jefa de la comisión independiente de la ONU al presentar el informe en el que directamente se acusa al gobierno de Netanyahu de ordenar ataque con el objetivo de “destruir a los palestinos”.

Podría ser este el señalamiento más fuerte de la ONU sobre lo que ocurre en Gaza… sin embargo, no es un posicionamiento oficial de Naciones Unidas. Aunque la comisión fue creada hace cuatro años por la propia ONU, es independiente y de ella forman parte tres expertos desligados de la organización internacional.

Como sea, el informe fue replicado por Israel. El embajador del país ante la ONU, Daniel Meron, calificó al análisis como “escandaloso” y “falso”… además, acusó que fue elaborado por agentes de Hamás, con la única intención de difamar al gobierno de Benjamin Netanyahu.