Lo que necesitas saber: Cuando dio el anuncio, parecía que sería por meses y por razones de tipo políticas (pero de acá). Pero no, se va a Palestina a ayudar en lo que pueda...

En medio de una racha de críticas que le restaron simpatía de, incluso, miembros de la 4T, Gerardo Fernández Noroña anuncia que se va de licencia. “Es necesario”, dijo horas antes de dar a conocer la razón de tan inesperada ausencia: que se va a Palestina, dice…

Gerardo Fernández Noroña // X:@senadomexicano

¿Por qué se va Gerardo Fernández Noroña a Palestina?

La gran pregunta. Quizás a lo mismo que acá: a nomás hacer bulto… no, ya en serio. De acuerdo con Fernández Noroña, se va por la gran relación que tienen con el pueblo palestino… y ante la situación que éste vive, con el fuego que no cesa de parte de Israel.

De acuerdo con lo que Gerardo Fernández Noroña dijo en conferencia de prensa en el Senado, desde agosto estaba pensando en lanzarse a defender a Palestina… pero no lo hizo. Pero ya es momento.

Sheinbaum y Fernández Noroña / Foto: @fernandeznorona

¿Con permiso de quién o qué? Pues no lo necesita… pero lo que sí explicó es que se va con patrocinio de los Emiratos Árabes Unidos. Los no muy democráticos políticos de allá le pagarán el vuelo (y el de su acompañante), más gastos de hospedaje y toda la cosa.

Según explicó Fernández Noroña, se va a Palestina desde mañana, 22 de octubre… y no andará mucho por allá: nomás acaba con la guerra (o lo que sea que haga por allá) y se regresa: el 2 de noviembre, justo a tiempo para todavía alcanzar a comer su pan de muerto.

“Es necesario”, dice Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña deja su escaño en el Senado, en medio de varias controversias… principalmente, los lujos que se dio como presidente de la Cámara Alta: viajes, sobre todo.

Ahhhhh y claro, sin dejar de mencionar la adquisición de una casa en Tepoztlán con valor de 12 millones de pesos, la cual, según dijo el senador, estaba pagando a crédito.

Y así, cositas que van en contra de la austeridad que por años defendió… y que, ahora que está en el poder, dice que no tiene la responsabilidad personal de realizar.