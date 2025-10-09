Lo que necesitas saber: Gisèle Pelicot se ha convertido en todo un ícono de la lucha de las mujeres, luego de haber decidido hacer público su caso: "que la vergüenza cambie de bando".

Nunca mejor aplicado el clásico “ándele, por güey”… luego de ser sentenciado por ser uno de los hombres que abusó sexualmente de Gisèle Pelicot, Husamettin Dogan fue el único que apeló… y el resultado no fue el que esperaba: el juez decidió aumentarle la condena.

Gisèle Pélicot. Foto: Manon Cruz-Reuters.

Violador aseguró que esposo de Gisèle Pelicot “lo manipuló”

Un jurado en Francia declaró culpable a Dogan del delito de violación en contra de Gisèle Pelicot. El hombre de 44 años, aseguraba haber también sido “víctima” del esposo de Pelicot, al haber sido engañado para cometer el abuso sexual.

Pese a que había 14 videos en los que aparecía violando a Gisèle Pelicot, aprovechando que el marido de la mujer la anestesiaba, Dogan aseguraba que no eran más que “escenas de sexo”… según el sujeto, lo único que hizo fue un “acto sexual”, no una violación.

Foto: Brouettehurlante

De acuerdo con los reportes, al estar frente al juez, Dogan cayó varias veces en contradicción, asegurando que nunca pensó que lo que iba a hacer era en contra de Pelicot, ya que era con invitación del marido.

Sin embargo, también notó que lo que hacía estaba mal y quería parar… pero Dominique Pelicot (esposo de Gisèle) lo manipulaba, según: “Quería parar (…) continúe porque [él] me tranquilizó”.

Giséle nuevamente hizo frente a su violador

Gisèle Pelicot nuevamente se ganó la admiración de muchos por enfrentar a su agresor. Lo hizo la primera vez, en el juicio que condenó a su esposo y a decenas de sus violadores. Lo volvió a hacer al enfrentar a Dogan.

“No lo has entendido. ¿Cuándo vas a reconocer que me violaste? Es un delito violar a una mujer inconsciente. ¿Cuándo te di mi consentimiento?”, preguntó Gisèle Pelicot a Dogan en pleno tribunal.

La defensa de Dogan también alegó que su cliente, hombre casado, tenía sexo fuera del matrimonio como vía para lidiar con su estresante vida… pero nada pudo justificar su muy reprobable actuar: de nueve años de prisión, ahora la condena se le incrementó a 10.