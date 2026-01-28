Lo que necesitas saber: Se determinó que el delito de "ciberasedio" es impreciso, confuso, permite interpretaciones arbitrarias y dificulta que las personas puedan anticipar las consecuencias legales de sus expresiones.

Va pa atrás la “Ley Censura” en Puebla. Un juez otorgó un amparo a la organización Article 19 y declaró como inconstitucional el delito de ciberasedio… tras considerar que su redacción es imprecisa y va contra los derechos humanos, específicamente contra la libertad de expresión.

Cárcel a quien insulte en redes sociales, la nueva ley de Puebla // Foto: Pexels

Juez declara inconstitucional el delito de “ciberasedio” en Puebla

Puebla vuelve a ser tendencia en redes. Esta vez porque el “ciberasedio“ (su famoso delito que castiga con cárcel a quien insulte en redes sociales) fue declarado por un juez como inconstitucional debido a su ambigüedad… algo que la hizo ser conocida como Ley Censura.

La organización Article 19 dio a conocer que un juez les concedió el amparo promovido en 2025 contra el artículo 480 del Código Penal de Puebla, que sanciona el delito de ciberasedio.

Tras el juicio, se determinó que lo que podría o no ser considerado como delito de ciberasedio es impreciso, confuso, permite interpretaciones arbitrarias y dificulta que las personas puedan anticipar las consecuencias legales de sus expresiones.

El uso frecuente de las redes puede llegar a obsesionarnos y estresarnos./Imagen Unsplash

Y… ¿Qué implica esta sentencia?

Esta victoria legal para la organización internacional a favor de la libertad de expresión viene con algunas ventajas. Ahora el ciberasedio no podrá aplicarse contra Article 19 ni en el presente ni en el futuro.

Además de que ninguna autoridad podrá aplicar esta ley contra periodistas o personas comunicadoras que la organización defienda. ¿Lo mejor? Esta sentencia tendrá vigencia mientras el artículo 480 continúe existiendo en el Código Penal de Puebla.

Esta sin duda es un gran paso para la libertad de expresión y el periodismo, no solo en Puebla, sino en todo el país. Y, como te llegamos a contar en su momento, desde que la ley fue publicada, se consideró ambigua por no dejar claro qué se le considera un insulto o una ofensa.