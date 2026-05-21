Lo que sabemos del caso de Blanca Adriana, desaparecida tras visitar clínica en Puebla

Lo que necesitas saber: Luego de que Blanca desapareciera tras acudir a una clínica en Puebla, hoy la Fiscalía encontró un cuerpo sin vida con características similares a la de ella.

El contexto va así: Blanca Adriana, una mujer de aproximadamente 40 años, desapareció luego de acudir a una clínica estética en Puebla para hacerse un tratamiento de liposucción.

En nuevas declaraciones se dice que fueron a pedir informes y fueron convencidos para que en ese momento entrara a quirófano, ya que era un procedimiento de bajo riesgo.

Mientras Blanca iba a ingresar a quirófano, le pidieron a su esposo que fuera a una farmacia para comprar una faja, ya que la iba a necesitar, le dieron un número telefónico para que, al regresar, marcara y salieran a abrirle.

Su esposo hizo todo el procedimiento que le dijeron, pero al regresar, ya no obtuvo respuesta alguna. Desesperado, pidió ayuda a las autoridades y acudió a la Fiscalía General del Estado.

Foto: @GloriaPE_

Pero ojo con esto, el inmueble al que acudieron Blanca y su esposo, desde febrero del 2026, estaba registrado como casa habitación y no como negocio.

Cuando las autoridades finalmente lograron entrar a la clínica, ya no había nadie en el sitio. Tras la cooperación del dueño del inmueble, brindó a las autoridades los videos de las cámaras de seguridad, en donde se puede ver que el cuerpo de Blanca fue subido a un Mini Cooper con placas de Puebla.

La respuesta de la Fiscalía

Este jueves 18 de mayo, la Fiscalía, por medio de sus redes sociales, lanzó un comunicado en el que informa que encontró en una barranca en Tlaxcala un cuerpo sin vida con características físicas, vestimenta y un tatuaje similares a la víctima desaparecida, Blanca Adriana.

Pero pese a eso, aún será necesario que los familiares realicen la identificación conforme a los protocolos establecidos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que las investigaciones continúan en curso y que trabajará con la Fiscalía de Tlaxcala y realizará todas las diligencias necesarias para dar contra quien o quienes resulten responsables.

Los sospechosos están prófugos

Parte de las investigaciones ministeriales: el vehículo en el que se vio que pusieron el cuerpo sin vida de Blanca, fue localizado posteriormente en el domicilio de la presunta cirujana Diana ‘N’.

La vivienda y el auto fueron asegurados por la FGE, sin embargo, aún no se sabe sobre el paradero de Diana, su hijo y una auxiliar.

Confirman cuerpo sin vida si pertenece a Blanca Adriana

Luego del comunicado por parte de la Fiscalía General de Tlaxcala informando que encontraron un cuerpo sin vida en una barranca y que tenía varias características —físicas, vestimenta y un tatuaje— similares a Blanca Adriana, por la tarde de este jueves 21 de mayo, su esposo salió a confirmar la muerte de Blanca.

A las afueras de la Fiscalía General de Tlaxcala, Florencio Ramos Sánchez, esposo de Blanca, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de su esposa.

“No fue lo que queríamos; quisiéramos haberla encontrado con vida, pero confirmamos el deceso”.