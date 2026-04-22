Lo que necesitas saber:

Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García estarán en el cargo como consejeros del Consejo General del INE durante 9 años.

El INE ya tiene nuevo consejero y consejeras después de que la Cámara de Diputados eligiera a quienes chambearán en el Instituto desde el 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2023. Los consejeros en cuestión son:

Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, quienes estarán en el cargo como consejeros del Consejo General del INE durante 9 años.

Diputados eligen a 3 nuevos consejeros del INE
Foto: Cámara de Diputados.

Diputados eligen a 3 nuevos consejeros del INE

Todo se decidió por mayoría calificada de 334 votos a favor —de Morena, PT y el Partido Verde—, 127 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y cero abstenciones.

Diputados eligen a 3 nuevos consejeros del INE
Foto: @Mx_Diputados

La discusión para elegir a los nuevos consejeros del INE no estuvo exenta de la polémica, ya que, por ejemplo, Movimiento Ciudadano acusó que no les avisaron para participar en la votación o el PAN y el PRI cuestionaron los perfiles.

¿Quiénes son las nuevas consejeras y consejero del INE?

Se trata de Frida Denisse Gómez Puga, actualmente jefa del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

Blanca Yassahara Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral de Puebla.

Y Arturo Chávez, director general de Talleres Gráficos de México, quien durante todo este proceso generó dudas, ya que cuenta con una trayectoria electoral o porque está ligado a Claudia Sheinbaum.

Diputados eligen a 3 nuevos consejeros del INE
Foto: @INEMexico

Chávez fue colaborador de Sheinbaum cuando ella era alcaldesa de Tlalpan. Y luego trabajó como su asesor en Regulación y Políticas Públicas en el gobierno de CDMX para rematar con una chamba en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y moverse a Talleres Gráficos de México, donde fue nombrado por la misma presidenta.

Si bien obtuvo 99 aciertos de los 100 en el examen, las dudas y la polémica lo acompañaron.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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