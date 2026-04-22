Lo que necesitas saber: Durante la Liguilla, Cruz Azul seguirá jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul volverá a jugar en el Estadio Banorte en el partido contra Necaxa de la última jornada del Clausura 2026. También podrá disputar su partido contra Atlas en los cuartos de final en la CDMX, con todo y que se había anunciado que seguirían jugando en Puebla.

La ‘Máquina’ ya había intentado volver a jugar en el Banorte, por las mismas fechas que se anunció el regreso del América, pero en aquel entonces los batearon gacho. Después de tantos años, el equipo sigue batallando por la falta de un estadio propio, cambiando de una sede a otra.

Fotografía @EstadioBanorte vía X

¿Cuándo regresa Cruz Azul al Estadio Banorte?

Después de varias semanas de negociaciones, Cruz Azul recibió la autorización para jugar su último partido del Clausura 2026 en el Estadio Banorte ¿Cuándo? El domingo 26 de abril contra el Necaxa a las 19:00 hrs.

“Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa.”

Partido Fecha y hora Sede Cruz Azul vs Necaxa Domingo 26 de abril

19:00 hrs Estadio Banorte

Mientras América regresó al Estadio Banorte desde la jornada 14, justamente en el partido contra Cruz Azul, la ‘Máquinola’ tuvo que esperar hasta el último partido para volver a jugar en la CDMX.

Fotografía David Duran Islas para Sopitas.com

Además de que las ‘Águilas’ tienen preferencia por ser el equipo local, el verdadero local, a Cruz Azul le dijeron que no era bueno para el estadio tener tantos partidos en tan poco tiempo ¿Por qué? Pues para cuidar al máximo el césped y el estado de la cancha, esa que será la sede del Mundial 2026.