Seguridad en CDMX: Captan asalto en túnel de Santa Fe

Lo que necesitas saber: En el video se observa a un sujeto a bordo de una moto y otro más amenazando a un automovilista en un bajopuente de la zona de Santa Fe.

Recién en redes se viralizó el video del asalto a un conductor en un túnel de la zona de Santa Fe… que dejó atónitos y con incertidumbre a quienes estaban detenidos en el tráfico. ¿Después? La policía de CDMX salió a responder.

Todo sucedió en una zona donde los reportes de asaltos han sido constantes cada cierto tiempo y la primavera de 2026 no fue la excepción.

Foto: @SSC_CDMX

Captan asalto en túnel de Cuajimalpa

En las primeras reacciones, en redes la gente pensó que se trataba del intento de un secuestro hasta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX compartió más información.

En el video se observa a un sujeto a bordo de una moto y otro más amenazando a un automovilista en un bajopuente de la zona de Santa Fe, a los ojos de otros automovilistas.

Foto: @enriquemunozFM

El asalto sucedió en el túnel ubicado en Carlos Echanove y Prolongación Vista Hermosa en la colonia Lomas de Vista Hermosa en Cuajimalpa.

Lo que sabemos es que los asaltantes se llevaron un reloj de alta gama y, bueno, también tenemos la reacción de la policía de CDMX, al hacerse viral este asalto.

Según la SSC de CDMX, están revisando las videocámaras de vigilancia con el C2 para dar con los asaltantes.

Los asaltos

Las vialidades de Santa Fe —y sus bajopuentes— han sido el punto de asaltos en distintos años y a distintas horas del día.

Foto: @SSC_CDMX

Al final, este último reporte llega a 50 días del Mundial 2026 que se llevará a cabo en 3 sedes de México (CDMX, Guadalajara y Monterrey), por lo que los distintos gobiernos planean una especial atención en seguridad.

