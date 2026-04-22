Se mueve Morena: Sheinbaum confirma la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia

Lo que necesitas saber: Sheinbaum invitó a Luisa María Alcalde a ser parte de su equipo de Gobierno en la Consejería Jurídica

¿Se mueve Morena? Y vaya que sí. Luego de los rumores y de que se filtrara la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia del partido, la misma presidenta Claudia Sheinbaum confirmó los cambios.

Sí, en la mañanera del 22 de abril, como echándose un chascarrillo, Sheinbaum dijo: “Les voy a dar una nota“. Y fue la confirmación de la salida de Luisa María Alcalde, ya que la invitó a ser parte de su equipo de Gobierno en la Consejería Jurídica.

Foto: Presidencia.

Sheinbaum confirma la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia

Palabras más, palabras menos, Sheinbaum explicó que invitó a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica después de que Esthela Damián pidiera dejar el cargo para competir en las elecciones internas del partido y lanzarse a la gubernatura de Guerrero.

Foto: @LuisaAlcalde

(Así es, por aquellos lares habrá elecciones en 2027 y ya se está moviendo la maquinaria de Morena, aliados, para ganar, al menos, ese estado).

¿Quién se queda en la dirigencia de Morena?

Los rumores también señalan a Ariadna Montiel, actual secretaria del Bienestar, como la próxima dirigente de Morena.

Sin embargo, sobre eso todavía no hay confirmación. Si bien Claudia Sheinbaum mencionó los rumores, dijo que —en todo caso— cualquier persona que esté dentro de su Gabinete y quiera dirigir Morena tendrá que renunciar al cargo.

Ariadna Montiel. Foto: @A_MontielR

(Lo que también es un guiño a los lazos entre Morena como partido y la Presidencia, lo que nos podría recordar un poco viejos mecanismos políticos que el PRI dejó).

El perfil de Montiel, más enfocado en territorio y cercanía con la estructura social, la colocaría como una figura clave.

El relevo llega en un punto estratégico y deja ver que Morena ya empezó a mover sus piezas de cara a lo que viene. Más allá del cambio de nombres, lo que está en juego es el rumbo del partido y la manera en la que enfrentará los retos políticos en los próximos meses.