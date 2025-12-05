Lo que necesitas saber: El Congreso de Guanajuato estableció que el matrimonio es la "unión libre de dos personas".

¡Grandes noticias para Guanajuato! El Congreso por fin le dio el “sí” al matrimonio igualitario, algo que, aunque por decreto ya se hacía, faltaba por ser legislado.

Foto: @FueraCloset_AC

Guanajuato aprueba el matrimonio igualitario

La espera terminó para Guanajuato… pues al Congreso del Estado por fin le tocó legislar sus leyes respecto al matrimonio igualitario y, tras votaciones, fue aprobado.

Y aunque hubo quienes se opusieron a esta modificación, al final la mayoría de diputados establecieron que el matrimonio ya no es la unión “entre un hombre y una mujer” sino que ahora es la “unión libre de dos personas”.

Además, también se cambiaron los términos de “marido y mujer” para dejar un concepto neutro de “personas cónyuges”.

Foto: @IgualdadUnam

Una modificación necesaria…

Si bien es cierto que desde hace algunos años por decreto el matrimonio igualitario ya era un hecho en Guanajuato, hacía falta esta modificación a la ley para que fuera completamente legal.

Además, en varias ocasiones la SCJN declaró como inconstitucional la redacción del Código Civil del Estado. ¡Enhorabuena para Guanajuato!