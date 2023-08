Lo que necesitas saber: Ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Guerrero contra elementos de la Guardia Nacional que atropellaron a dos perritos con su camioneta en Acapulco. Asuntos Internos ya tiene en sus manos el caso también

¿Qué pasa cuando aquellos que deben velar por la seguridad son quienes atentan contra ésta? Otra más de la Guardia Nacional, ahora en Acapulco, pues un video muestra cómo atropellan a dos perritos y ni se inmutan.

Y es que cuando un caso de maltrato animal viene de personas de a pie, como ocurrió en el caso de Kuko (perrito guía que fue golpeado por vecinos de un fraccionamiento en Edomex), uno acude precisamente con elementos de seguridad para que hagan algo. Pero en este caso son justo los uniformados quienes se pasaron de lanza.

Guardia Nacional atropelló a perritos en Acapulco / Foto: Captura al video de Ramiro Solorio Almazán (Facebook)

Guardia Nacional atropella a dos perritos en Acapulco

De acuerdo con los diferentes usuarios que compartieron el video, los elementos de la Guardia Nacional atropellaron a los dos perritos la tarde de este viernes, 18 de agosto.

“Los elementos de la Guardia Nacional, de manera criminal ni siquiera se detuvieron para prestar auxilio a los perritos. Un lomito está muy grave, los vecinos están pidiendo apoyo para salvarle la vida”, escribió por ejemplo Ramiro Solorio Almazán, exregidor de Acapulco, en su cuenta de Facebook.

Según su reporte, la camioneta de la Guardia Nacional atropelló a los perritos en la calle Cerrada de Durango, colonia Progreso.

El video de cómo arrollaron a los lomitos

Te dejamos a continuación el video, en el que como podrás ver, no hay manera alguna de justificar a los uniformados de la corporación estrella de la 4T (ya hasta su propio día en el calendario les dedican). Los perros le ladran a la camioneta y les pasan por encima con ésta ¡¡Jijos!!

Ojo, son imágenes algo delicadas.

Elementos de la Guardia Nacional atropellaron a unos perritos en situación de calle, esto sucedió hoy 18 de agosto en Acapulco, en la calle Cerrada de Durango de la colonia Progreso. Los elementos de la Guardia Nacional, de manera criminal ni siquiera se detuvieron para prestar auxilio a los perritos. Un lomito está muy grave, los vecinos están pidiendo apoyo para salvarle la vida. Porfa les pido me ayuden a compartir este vídeo, para que estos irresponsables elementos de la Guarda Nacional respondan por lo que hicieron. #SoyTuBrother y #SomosAcapulco Publicada por Ramiro Solorio Almazán en Viernes, 18 de agosto de 2023

Va, supongamos que no fue intencional… ¿neta no se dieron cuenta de la presencia de los lomitos, o no los escucharon ladrar de dolor como para al menos bajarse a auxiliarlos en caso de que haya sido accidental?

Ya presentaron una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional

El mismo exfuncionario antes mencionado compartió una actualización este sábado sobre el caso. Ya se presentó una denuncia en la Fiscalía General de Guerrero:

“Pedimos que no haya impunidad, y que se finquen responsabilidades a los elementos de la Guardia Nacional para establecer un precedente y nunca más vuelva a registrarse un acto inhumano, como lo es atropellar a unos perritos y no brindarles auxilio“.

Según el último informe, uno de los perritos se reporta estable, pero el otro permenece en el veterinario en estado delicado. Además de la denuncia ante la FGE de Guerrero, el Centro Nacional de Atención Ciudadana (contacto directo con la Guardia Nacional), canalizó la denuncia por este mismo caso a Asuntos Internos.

Asuntos Internos de la Guardia Nacional ya investiga

