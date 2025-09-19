Lo que necesitas saber: Tanto críticos de la 4T como Hacienda coinciden en números, sólo que los primeros dicen que es un alza al impuesto... en el gobierno aseguran que es un ajuste y se pagará exactamente los mismos impuestios.

En los últimos días, en redes los especialistas en finanzas han denunciado que el paquete económico 2026 del gobierno federal tiene un incremento a un impuesto… que afectará nada más y nada menos que al ahorro de “la gente de a pie” (como le encarta a los políticos llamar la población). ¿Si? Pues en Hacienda dicen que “ño”.

Se está ajustando un esquema ya previsto en la Ley

Y dira que no… pero, según el comunicado que acaba de difundir en redes, confirma que, la actualización de la tasa de retención de 0.5% pasará a ser de 0.9% anual… sin embargo, eso no implica un aumento al impuesto.

“Los ahorradores no tendrán que pagar un mayor impuesto por sus cuentas o inversiones en bancos”, asegura Hacienda. Es decir, ese impuesto sí existe, pero no será más alto… nomás se está actualizando, para arriba… pero no es un incremento. ¿¿¿???

Difíciles tiempos para ahorrar

“Se trata de un esquema ya previsto en la Ley (…) Este mecanismo facilita a los contribuyentes cumplir con su obligación fiscal mediante pagos parciales, sin que ello genere una presión adicional al momento de presentar su declaración anual”.

Pese a impuesto se terminará pagando exactamente los mismos impuestos, asegura Hacienda

De acuerdo con el analista financiero Mario Di Costanzo (uno de los que más se ha dedicado a alertar sobre este impuesto al ahorro), en la página 73 de la Ley de Ingresos 2026 se menciona lo que Hacienda ahora ratifica: se cobrará el 0.9% al ahorro.

“El gobierno está quebrado y ahora van a poner un impuesto a tus ahorros (…) no te podrás amparar, la SCJN ya la controlan”, alerta Di Costanzo en uno de varios mensajes en X que ha publicado sobre el tema.

En las cuentas del PAN hasta se creó un pequeño clip para denunciar esta “actualización” del impuesto al ahorro: “En vez de premiar el esfuerzo de las familias, castigan a quienes son responsables”.

De acuerdo con el modelo que no se ha movido, nomás actualizado, si, por ejemplo, un contribuyente tiene un ahorrito de 500 mil pesos en bancos, entonces recibirá 18,950 pesitos de intereses reales… de los cuales pagará de ISR unos 4,737. “

“Con el porcentaje de retención vigente, en su declaración anual debe pagar 2,237 pesos para completar su pago, lo que representa casi la mitad del impuesto”.

Según Hacienda, con el ejemplo dado (y la tasa que ya se estableció), el ahorrador ya nomás declararía un pago final de 237 pesos… lo cual equivale al 5% de su impuesto total. ¿Si le agarraron la onda? Bueno, en resumen, el caso es que no hay más impuesto… sólo un ajuste. Se termina pagando “exactamente los mismos impuestos”, asegura Hacienda.