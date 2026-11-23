La presidenta Claudia Sheinbaum negó que Omar García Harfuch vaya a dejar pronto la Secretaría de Seguridad, como aseguraban algunos fuertes rumores en redes sociales este fin de semana.

Lo que necesitas saber: La presidenta Sheinbaum aclaró que no prevé cambios próximos en su gabinete.

Rumores van, rumores vienen y dicen por ahí que Omar García Harfuch, secretario de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estaría listo para dejar el puesto —o que alguien lo estaría obligando—.

Los internautas en X aseguraron que Harfuch usó un “tono de despedida” en el discurso que dio el pasado 18 de noviembre frente a los secretarios de seguridad del país en la Asamblea Nacional de las Secretarías de Seguridad Pública. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Harfuch se despidió de la Secretaría de Seguridad?

“Todos tenemos un tiempo. Estas posiciones son sumamente temporales, debemos aprovechar el tiempo que estemos para dejar fortalecida nuestra institución para el próximo que venga (…) yo espero que salga de las personas que estamos aquí“.

Omar García Harfuch se echó ese discurso para hablar en general del fortalecimiento institucional en el que están trabajando, señalando que cada asistente era responsable de las instituciones que representaban.

Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Otra vez, recordemos que estaba hablando frente a las y los secretarios de seguridad de todo el país. El discurso continuó con la advertencia de que siempre alguien los está observando: El pueblo que tienen que proteger.

De ahí resaltó que todos tienen su tiempo, por lo que deberán esforzarse en dejar “las policías” mejor de como las encontraron y fortalecerlas con el único propósito de servir al país. Aquí puedes echarle ojo al discurso que inició los rumores:

Sheinbaum desmiente que Harfuch vaya a dejar la Secretaría de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada esta mañana sobre el rumor de que Omar García Harfuch dejaría la Secretaría de Seguridad y esto fue lo que dijo:

“No sé de dónde salió ese rumor. No, Omar está en la Secretaría de Seguridad y, si él no dispone otra cosa yo lo mantengo ahí“, dijo entre risas la presidenta.

Foto: Captura de pantalla/Youtube/Presidencia

Aseguró también que no se prevé ningún cambio próximo en el gabinete presidencial. Sobre todo ahora, que Estados Unidos ha elogiado la estrategia de seguridad para detener a uno de los criminales más buscados por el FBI, “El Chapo Isidro”.