Durante el operativo que dio con la detención de "El Chapo Isidro" murieron 4 elementos del Ejército Mexicano. Durante la mañanera del 23 de noviembre, Sheinbaum mandó sus condolencias a los familiares de los militares caídos.

Lo que necesitas saber: Durante el operativo que dio con la detención de "El Chapo Isidro", 4 elementos del Ejército Militar perdieron la vida y otros 10 más resultaron heridos.

Durante la mañanera del lunes 23 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum mandó sus condolencias a los familiares y compañeros de los 4 militares que murieron durante el operativo que dio con la detención de Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

“Antes, nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida“, así, Sheinbaum dio comienzo a la mañanera de hoy.

Foto: @Defensamx1

“Eran hombres muy preparados”: Sheinbaum

Además, Sheinbaum destacó que los militares caídos eran “hombres muy preparados” y que tenían mucha entrega al país.

“Nuestra condolencia, nuestra admiración no solo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional“, afirmó la mandataria federal.

Por otro lado, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, añadió que los elementos que fallecieron lo hicieron de la forma más heroica y noble que un militar lo pudiera hacer.

“Salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”.

De igual forma, Harfuch volvió a mandar sus condolencias, respeto y solidaridad a los familiares de los cuatro elementos que perdieron la vida. Además, les deseo su pronta recuperación a los otros 10 elementos que salieron heridos durante el operativo.

“A quienes ofrendaron su vida y a sus compañeros que arriesgaron la suya para que en Sinaloa y en todo el país podamos vivir en paz, les debemos la gratitud y el reconocimiento de todo México“, afirmó el secretario de Seguridad Pública.