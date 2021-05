¿DiCaprio, eres tú? Hombre atacado por oso en Alaska fue capaz de vendarse y pedir auxilio al 911

Como en película de Alejandro González Iñárritu o capítulo de Los Simpson, un hombre fue atacado por un oso en Alaska, pero aún así logró vendarse y pedir auxilio al 911. Sí, Allen Minish, de 61 años de edad, fue atacado por un oso pardo que lo mordió en varias ocasiones en la cabeza mientras realizaba un reconocimiento de tierras cerca de Gulkana, una localidad de esta entidad de Estados Unidos.

¿Cuál es la historia de este hombre atacado por un oso?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de las Tropas del Estado de Alaska, un hombre fue atacado por un oso en Alaska, fue capaz de vendarse sus heridas y luego llamar al 911 para pedir auxilio; incluso a pesar de que el animal salvaje lo mordió varias veces en la cabeza.

Según las autoridades locales, Allen Minish estaba realizando un reconocimiento de tierras cerca de Gulkana cuando se acercó sin saberlo a un oso pardo adulto; estaba solo y a unos 800 metros de la carretera cuando el animal lo atacó. “De repente, miré hacia arriba, y a unos nueve metros de distancia, estaba este oso pardo de buen tamaño”, dijo a un medio local asociado a CNN.

Aunque intentó refugiarse detrás de unos arbustos, éstos no le dieron protección, el oso se acercó a él y cayó. Intentando defenderse, le agarró la mandíbula inferior para evitar que lo mordiera: “Así que me hice un agujero en la mano con su molar, pero no pudo cerrar la boca. Y lo único que hizo fue arañar mi mano con la superior”. Sin embargo esto no funcionó mucho tiempo, ya que el oso sacudió su cabeza y le apartó la mano.

Después el oso nuevamente se abalanzó contra él, lo agarró de la cabeza y lo mordió, se tranquilizó, pero luego lo mordió otra vez con mayor fuerza: “Y fue entonces cuando me rompió todos los huesos y parte de la cabeza”, comentó el hombre.

¿Qué pasó luego?

El oso lo soltó y Allen Minish rodó por el suelo tratando de proteger su cara y su cabeza con los brazos hasta que se fue. Enseguida utilizó su camiseta y chaleco para intentar detener la hemorragia de su cabeza, pero aún así tuvo que pedir ayuda al 911.

Afortunadamente, los policías, bomberos y personal de rescate pudieron localizarlo y llevarlo hasta la carretera Alaska-Pipeline. Ahí, un equipo médico lo vendó nuevamente y lo llevaron al aeropuerto de Gulkana, donde fue trasladado en avión al Providence Alaska Medical Center de Anchorage, que se encuentra a unos 112 kilómetros de distancia.

Finalmente, un vocero del hospital dijo que el hombre estaba en buenas condiciones el jueves. Por otro lado, informaron que el oso que lo atacó abandonó la zona y no lo encontraron: “No hay esfuerzos en curso para localizar al oso en este incidente, ya que no se considera una amenaza para la seguridad pública en este momento”, dijo el Departamento de Seguridad del Estado de Alaska a CNN.

*Con información de CNN