Lo que necesitas saber: Además de Baja California Sur, en Sonora también se han tomado medidas por el huracán Lorena (se suspenden las clases)

A las 3:00 horas, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que Lorena se intensificó y pasó de tormenta a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, impactando en el pacífico mexicano.

Huracán Lorena en BCS / Foto: Facebook/GobEdoBCS

Esta será la trayectoria del huracán Lorena

De acuerdo con el reporte de la Conagua, el centro del huracán Lorena se ubica a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Presenta vientos sostenidos de entre 130 y 160 kilómetros por hora y, actualmente, se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Lorena provocará lluvias torrenciales en Baja California y Baja California Sur, advierte el pronóstico de la CONAGUA y lluvias de fuertes a intensas en Chihuahua, Durango,, Sonora y Sinaloa.

Huracán Lorena / Imagen: CONAGUA

El pronóstico es que Lorena será huracán categoría 1 sólo hasta el mediodía de hoy, 4 de septiembre. Ya después se desplazará hacia el norte y, conforme avance hacia el noroeste (a lo largo de la península de Baja California) irá degradándose a tormenta tropical.

Como tormenta tropical Lorena permanecerá hasta mañana y, ya por ahí de la medianoche del día 6, será sólo remanente post tropical.

Suspensión de actividades en todo Baja California Sur

Debido a la situación, la Educación de Baja California anunció la suspensión de clases y actividadees en todo el estado. Esto, por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil. La suspensión será el 4 y habrá que estar pendientes si se prolonga al 5 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado, la suspensión de labores aplica para las oficinas de gobierno de los cinco municipios de la entidad, al igual que la suspensión de clases (todos lo niveles, tanto turno matutino como vespertino).

Suspensión de labores en Baja California Sur / Imagen: Facebook/GobEdoBCS

Por su parte, en Sonora se anunció que la suspensión de clases por el huracán Lorena va para todo el Estado y aplicó desde ayer en la tarde (3 de septiembre), con la previsión de extenderse en todos los niveles hasta mañana, 5 de septiembre.

Recomendaciones de Protección Civil ante huracán

Protección Civil recomienda consultar toda la información relacionada con el huracán Lorena por canales oficiales. Ya en acciones concretas para evitar daños, se pide fijar objetos que pudieran ser lanzados por el viento.

Se recomienda evitar cruzar corrientes de agua y, a la gente que vive cercana a laderas o barrancos, se les recomienda que si observan grietas, hundimientos o inclinación de árboles, de inmediato llamar a Protección Civil. También hacerlo en caso de notar flujos de agua en las laderas.