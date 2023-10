Lo que necesitas saber: La Iglesia Católica alertó por la presencia de sacardotes falsos que piden dinero para oficiar funerales, bautizos, bodas o primeras comuniones.

No bueno, neta que en este mundo de verdad hay gente que no le teme ni a diosito. La Iglesia Católica hizo un llamado a sus feligreses para que abran bien los ojos porque no todos los sacerdotes que andan por ahí son de verdad. Sí, piden que se cuiden de sacerdotes falsos ¡¡Khéee!!

Así como te lo estamos diciendo. La Iglesia Católica compartió info de cómo identificar a curas falsos cuyo único objetivo es ganar dinero aprovechando la fe de las personas.

La Iglesia alerta por sacerdotes falsos que estafan por dinero / Foto ilustrativa: Pixabay

¡Aguas con los sacerdotes falsos!

“Son capaces de dar una falsa eucaristía con una mano, mientras con la otra piden dinero. Celebran supuestas misas, en las que dan homilías cargadas de falsedades. No les importa la fe, no les importa el acompañamiento espiritual de la persona. Lo único que les importa es el dinero“.

Con easas palabras comenzó la editorial Desde La Fe publicada este sábado 7 de octubre. Cuentan que los sacerdotes falsos aprovechan principalmente los funerales, momento en que la gente está mucho más vulnerable y no consideran las cosas con claridad por la prisa y el dolor.

Los sacerdotes falsos actúan principalmente en funerales / Foto ilustrativa: Pixabay

Es más, algunos hasta tienen convenios con las funerarias, desde donde les dan el pitazo de personas buscando quien oficie una misa para un difunto y es entonces cuando se presentan y piden dinero a cambio de encabezar la celebración eucarística.

“Otras veces suelen ofrecer sacramentos a domicilio o en lugares prohibidos por las diócesis para su celebración. Igual ofertan bodas, bautizos, confirmaciones o primeras comuniones, y hasta celebraciones para religiosas. La característica es que siempre piden dinero”.

Ofrecen misas a cambio de dinero / Foto ilustrativa: Pixabay

¿Cómo identificar a un sacerdote falso?

Quienes se hacen pasar por curas sin serlo suelen ser exsacerdotes a quienes se les quitó su licencia o los despidieron, o incluso sólo son personas que le saben a eso de la religión católica y aprovechan que los feligreses confían sin pedir ningún tipo de identificación que avale que son sacerdotes de verdad.

Porque sí, es posible verificar si un Padre es real o sólo quiere sacar dinero. Sólo hay que pedirle su credencial de clérigo, la cual expide la diócesis correspondiente y sólo es válida con la firma del obispo diocesano.

Ofrecen misas a cambio de dinero / Foto ilustrativa: Pixabay

O bien, más fácil, se puede entrar al página arquidiocesismexico.org.mx/consulta, ahí se puede comprobar que el sacerdote en cuestión esté activo y no ofrezca servicios falsos sólo para ganar dinero.

En fin, si hay quien se hace pasar por Jesucristo para estafar adultos mayores (neta, aquí tenemos esa historia también), era de esperarse que se hicieran pasar por sacerdotes.

