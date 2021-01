Iglesia pide que sacerdotes sean tomados en cuenta para vacunas de COVID

En medio del aumento de casos a nivel nacional y el enrojecimiento de los semáforos federales, la Arquidiócesis de Tulancingo —que abarca estados como Hidalgo, Puebla y Veracruz— pidió a la Secretaría de Salud que vacunen a sus sacerdotes. ¿Las razones? Pues que se encuentran en contacto constante con pacientes de COVID.

La petición se hizo pública gracias a una entrevista que el monseñor Domingo Díaz Martínez le concedió a Milenio.

El representante de la Iglesia Católica señaló que —la neta— la cosa no está nada sencilla: en estos meses, en su Arquidiócesis, se han contagiado once sacerdotes y dos de ellos han fallecido.

“No nos han informado cómo será la vacunación con nosotros, pero hice la solicitud a la Secretaria de Salud de que nos tomaran en cuenta, porque nosotros, como los médicos, estamos en contacto con los enfermos de COVID, porque los estamos atendiendo”, señaló el sacerdote en su entrevista con Milenio.

“Ha sido en la labor, en el trabajo que se realiza en el día a día”, señaló refiriéndose a los sacerdotes que se han contagiado, según esto, visitando a pacientes con COVID.

En cuestión de misas y eventos religiosos, dijo que las están transmitiendo en línea.

En la entrevista con Milenio, el sacerdote señaló que ya le había dado COVID hace algunos meses y después de los síntomas hizo un llamado a que la gente no saliera a la calle y respetaran las medidas sanitarias. “Sugiero que se eviten esto, además de que nos cuidemos para evitar hacer el mal a la comunidad y cansancio a las y los médicos, así también para evitar gastos”, comentó.

Finalmente, en medio de la polémica por la vacunación, pidió a la gente que no se preocupara si no asiste a misa. “No se preocupen si no van a misa, que no se expongan, porque Dios les dará la bendición”, dijo el representante de la Arquidiócesis de Tulancingo.