Lo que necesitas saber:

Todos los estudiantes de primaria pública en México recibirán este apoyo a partir de agosto del 2026.

Sabemos que cada agosto es básicamente todo un gasto por la lista interminable de útiles y uniformes que misteriosamente dejan de quedar de un año a otro. Pero esto podría cambiar un poco el panorama para el regreso a clases de agosto.

Resulta y resalta que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció lo que podríamos nominar “beca para los papás”. Ya que todos los estudiantes de primaria pública en México recibirán un apoyo para útiles y uniformes a partir de agosto del 2026.

Y sí, es para TODOS, sin rifas ni sorteos.

ernestina-godoy-asiste-mananera-sheinbaum-pide-no-pregunten-sobre-fgr
Conferencia de Claudia Sheinbaum // YouTube:@gobiernodemexico (captura de pantalla)

¿Y de cuánto estamos hablando?

De acuerdo con un video que compartió la presidenta en sus redes sociales, el apoyo sería de aproximadamente de $2,500 pesos por alumno para cubrir útiles y uniforme para el próximo ciclo escolar.

Y aquí es donde muchos padres de familia van a decir: “Ok, esto ya suena a que sí nos alcanza para comprar algo decente… o mínimo ya no es tanto el gasto”

Y esto no es rumor, la Presidenta lo anunció en su cuenta de TikTok y Facebook

Foto: Presidencia.

Esto se suma a otras becas ya existentes en secundaria, prepa y universidad, como parte de una estrategia para que más niños y jóvenes continúen estudiando.

Eso sí, aún no han detallado cómo va a funcionar la dinámica para entregar este apoyo (ya sabes, fechas, registro o si las primarias lo harán). Pero en cuanto se tenga más información, por acá te lo vamos a estar contando para que no se te pase.

modifican-servicio-militar-alemania-hombres-tener-autorizacion-viajar-extranjero-destacada

naufragio-mediterraneo-personas-desaparecidas-muertos-2026

