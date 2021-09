Ignacio Mier, líder de bancada de Morena, desconoce a diputada detenida con arsenal

“Bueeeno, es que él es diputado federal… y ella de Puebla”, dirán unos, para excusar a Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena. Sin embargo, éste aparece con ella en fotos tomadas apenitas en la pasada campaña electoral… y, además, su hijo será presidente municipal de Tecamachalco… de donde la ahora legisladora entambada es oriunda.

Bien dicen que en la enfermedad y en el bote se conoce a los cuates… ya que, nomás vio broncas, y al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se le olvidó que hace unos meses andaba haciendo campaña con la diputada suplente, Sandra Nelly “N”… hoy detenida por posesión de armas largas y granadas de uso exclusivo del Ejército.

Luego de la detención de la suplente de la diputada María Ruth Zárate, de inmediato se vinculó a ésta con aquél (a Sandra Nelly con Mier), esto debido a fotografías que tienen tomadas juntos y, sobre todo, porque el hijo de Mier, conocido como Nacho Mier, es el presidente electo de Tecamachalco… donde Sandra Nelly “N” fue detenida… y donde se ubica el distrito electoral que representa.

Por lo anterior, se dice que “Los Mier” tienen en Puebla un grupo político en vías de consolidación… y del cual la ahora detenida formaba parte. Pero el líder de la bancada de Morena asegura lo contrario.

“Es una especulación, no tengo grupos políticos en la Cámara y menos en Puebla, en Puebla solo tengo un partido, que se llama Morena y he apoyado a todas y todos sus candidatos”, aseguró Mier. “Es seguramente fuego amigo, no me voy destapar, estén tranquilos, el que se destapa le da pulmonía, por si piensan que ando queriendo algo por mi tierra, no me destapo“, agregó… OK.

Diputada suplente de dedicaba a la venta de armas: Barbosa

Cuestionado sobre el tema, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que no la detención de Sandra Nelly “N” (cuya página Facebook con fotos morenistas ya fue cerrada) fue producto de una investigación que lleva rato. Ahora lo que toca ver es de dónde se surtía (y a quiénes les vendía, claro).

“Es una investigación contra personas que presuntamente se han dedicado a la venta de armas de los calibres más poderosos, ahora hay que ver quién les proveía esas armas, si es que resulta cierto, es una cadena todo esto”.

Sandra Nelly “N” (Sandi Cadena) fue electa diputada suplente en las pasadas elecciones federales. Fue detenida el miércoles 22 de septiembre junto con su esposo, Jesús “N”, quien es identificado como exmiembro de la Policía Federal.

Según medios locales, la diputada suplente sí es parte de un grupo político… el de Los Mier, el cual intenta asentar influencias en el llamado “Triángulo Rojo”, en busca de la gobernatura de Puebla. ¿Será?