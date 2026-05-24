Lo que necesitas saber: Se reportaron más de 600 mil pesos para alimentos relacionados con operaciones del Canal del Congreso.

Mientras en México seguimos escuchando discursos sobre austeridad y recortes, en la Cámara de Diputados parece que el cafecito no puede faltar… y al parecer se le acaban de sumar curiosas excursiones.

El cafecito salió caro: exhiben gastos millonarios en el Congreso

Y es que recientemente se dieron a conocer algunos contratos aprobados por San Lázaro que incluyen gastos bastante llamativos. Entre ellos destaca casi un millón de pesos destinados a café, además de miles de pesos más en alimentos y hasta boletos para KidZania, situación que rápidamente encendió las redes sociales.

De acuerdo con información publicada por La Silla Rota, la Cámara de Diputados contempla gastar alrededor de 900 mil pesos en café para distintas áreas administrativas y operativas. Pero eso no fue lo único que llamó la atención.

Foto: Shutterstock

Dentro de los contratos también aparecen casi 390 mil pesos destinados a entradas para KidZania, el famoso parque temático donde niños juegan a ser adultos y trabajan en mini ciudades.

Aunque no se detalló exactamente para qué serán utilizados esos accesos, el tema rápidamente provocó reacciones, pues usuarios en redes cuestionan que tiene que hacer boletos de un parque entre los gastos del Congreso.

Por si fuera poco, también se reportaron más de 600 mil pesos para alimentos relacionados con operaciones del Canal del Congreso, algo que hizo preguntarse a más de uno si a esto se referían con la austeridad que tanto han proclamado.

Y ojo, porque esta no es la primera vez que los gastos “curiosos” dentro de San Lázaro generan polémica. Desde hace varios años se han documentado compras millonarias en café, agua, galletas, papelería y otros productos lo que nos hacen preguntarnos ¿qué marcas usan? pues los precios de esos productos son sumamente elevados.

Mientras tanto, en redes ya hasta andan diciendo que el verdadero trabajo legislativo ocurre entre cafecitos y excursiones.