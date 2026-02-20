Lo que necesitas saber: El megacentro de vacunación estará ubicado en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM.

En nuestro país ya se superaron los 10 mil casos confirmados de sarampión y las campañas de vacunación continúan. En la CDMX, el IMSS y la UNAM se preparan para instalar un megacentro de vacunación del 23 al 26 de febrero.

Mega Centro de Vacunación UNAM / Captura de pantalla

IMSS y UNAM alistan megacentro de vacunación contra el Sarampión

Si no te has podido vacunar contra el sarampión por cualquier razón, esta información te interesa. El IMSS y la UNAM anunciaron que están alistando un megacentro de vacunación gratuito.

Del 23 al 26 de febrero podrás acudir al Centro de Exposiciones y Congresos UNAM para completar tu esquema o aplicarte la vacuna contra el sarampión.

Eso sí, si planeas asistir, considera que solo se aplicarán 7,500 dosis por día y el horario de atención será de 9:00 a 17:00 horas.

Megacentro de vacunación contra el sarampión // Facbook: Salud UNAM

¿Y para vacunarte en otro estado?

En el caso de otros estados del país, la Secretaría de Salud habilitó un sitio web en el que se puede ver la ubicación y el horario de todos los centros de vacunación instalados.

Además, también puedes utilizar la Línea de información de Vacunas (079) para consultar tu unidad de salud más cercana para ir por tu pinchazo contra el sarampión.