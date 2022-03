Incendio consume almacén de Walmart cerca del aeropuerto de Indianápolis

La tarde de este 16 de marzo, muy cerca del aeropuerto de Indianápolis, ciudad en Indiana, Estados Unidos, se registra un fuerte incendio en un almacén de Walmart.

Esta información fue confirmada por el Departamento de Bomberos de Plainfield, quienes están trabajando para poder contener el fuego. De acuerdo con el jefe de bomberos, el fuego comenzó en un tercer piso del almacén aproximadamente al medio día.

Por el momento, de acuerdo con las autoridades encargadas y de los servicios de emergencia, todas las personas del almacén fueron evacuadas con éxito por lo que no se registran heridos ni personas que hayan perdido la vida.

El asunto es que el humo es muy denso y el fuego está un poco fuera de control, por lo que los bomberos permanecen en posición defensiva, al exterior de la estructura, para lograr que se reduzca un poco y poder ingresar para enfriar todo.

En redes sociales ya se han viralizado fotos y videos que muestran la magnitud del incendio. La densa columna de humo puede ser observada desde lejos.

⚠️🇺🇸#URGENT: Massive fire reported at Walmart distribution center in Indianapolis, Indiana#Indianapolis l #IN

A massive emergency response is currently underway. No current word on injuries or entrapments.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/pCdzkpqSDG

