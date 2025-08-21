Lo que necesitas saber: El INE no encontró pruebas de que el dinero recibido por Pío López Obrador haya sido usado indebidamente en favor de Morena

Pío López Obrador, el famoso hermano de AMLO que recibió harto dinero de manos de David León, no enfrentará consecuencia alguna porque el INE no encontró pruebas de que ese billete haya sido usado indebidamente. Vaya, que cualquiera puede entregar esas cantidades como si nada en este país.

Foto: Captura pantalla // Latinus

INE exonera a Pío López Obrador y a Morena por entrega de fajos de billetes

“De los medios probatorios obtenidos no existe un vínculo que permita tener un nexo causal entre la verdad conocida (supuestas aportaciones en efectivo recibidas por Pío Lorenzo López Obrador de David Eduardo León Romero para beneficio del partido Morena en el periodo de 2015 a 2018) y la verdad buscada (financiamiento paralelo), por tal motivo, esta autoridad determina que al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, señala la resolución del INE.

Pío López Obrador libra cualquier sanción tras cinco años de que Latinus revelara los videos donde vemos al hermano de AMLO recibiendo billetes a diestra y siniestra, pues aquello fue justo en agosto de 2020. Puede decirse que es caso cerrado.

Foto: @piochiapas

Tribunal Superior de Justicia se negó a dar información sobre Pío López Obrador

Carla Humphrey, consejera del INE, informó que luego de que la Sala Superior le encargó al Instituto echarle ojo al asunto, la Unidad Técnica de Fiscalización revisó por todos lados.

“Realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la UIF, a Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, y a personas directamente vinculadas con los videos, a fin de rastrear posibles vínculos financieros. En lo general, no se acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares“.

Eso sí, la misma consejera del INE acusó al Tribunal Superior de Justicia de negarse a brindar información importante en las investigaciones.

“Negó entrega de la información solicitada, lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas e investigación”. Humphrey recordó que algo similar pasó con la FGR en 2021… curiosamente.