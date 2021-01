Vamos a ver si ahora sí es la buena… el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó en sesión virtual celebrada este viernes, que ni AMLO ni cualquier titular del poder ejecutivo de los diferentes estados del país (osea, los gobernadores), pueden andar hablando del proceso electoral que tendrá lugar este año.

Para ser un poquito más claros, AMLO ya no deberá hablar, hacer chistes, comentarios ni nada sobre las elecciones de este 2021 por orden del INE, no sólo en sus ya famosas mañaneras, sino en cualquier evento o acto público que el mandatario haga de aquí a que se celebre el proceso electoral.

Y es que recordemos que luego de que AMLO hablara pestes de la coalición entre el PRI, PAN y PRD el pasado 23 de diciembre, el INE decidió imponer una medida cautelar contra el Presidente para que no se repitiera la cosa… pero bueno, una mini batalla legal empezó desde entonces pues los de Morena vieron esto como un ataque contra la libertad de expresión o algo así, y pues el Tribunal Electoral decidió echar para atrás dicha medida.

El Consejo General del INE ordenó al Presidente de la República y a las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades, que se abstengan de pronunciarse en materia electoral para no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda. pic.twitter.com/PjKrHmy76u — @INEMexico (@INEMexico) January 16, 2021

Ya quedó estipulado en los parámetros aprobados por el INE

¿Y cuál es la diferencia ahora? Bueno, esta vez no se trata de una medida cautelar impuesta únicamente contra AMLO. Resulta que el Consejo General del INE armó un documento donde estipula los “Parámetros para resguardar la equidad de la contienda en los procesos electorales en curso”.

Es decir, esta vez se trata de una norma que todos los titulares del poder ejecutivo en el país y prácticamente todo servidor público (Presidente, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, etc.), sin importar el partido político al que pertenezcan, deben respetar durante el proceso electoral.

📝 Define @INEMexico parámetros para resguardar la equidad de la contienda en los procesos electorales en curso. https://t.co/rPeGltgh6T pic.twitter.com/QDNd6iTqNX — @INEMexico (@INEMexico) January 16, 2021

“El Instituto Nacional Electoral (INE) definió el alcance de la tutela inhibitoria para salvaguardar la prohibición que le impone la Constitución al Ejecutivo Federal y a las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades de conducirse con neutralidad e imparcialidad que garantice que los procesos electorales en curso se desarrollen en condiciones de equidad y libertad“, señala bien clarito el documento.

No se trata de una censura contra AMLO, dice presidente del INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova (a quien Morena busca demandar, por cierto) aclaró que el acuerdo no prohíbe al Presidente hacer conferencias ni tampoco le impide informar a la población sobre avances de su Gobierno y todo lo que hace en las mañaneras, únicamente determina que sus comentarios no pueden intervenir en el voto de la población, osea, no puede andar hablando en favor de unos y en contra de otros partidos.

Dichos a favor o en contra de alguno de los contendientes de la elección con el propósito de incidir en el voto, los prohíbe, no el INE, lo prohíbe la Constitución al establecer que todos los funcionarios públicos debemos ajustarnos al principio de imparcialidad: @lorenzocordovav pic.twitter.com/oye3TCCMC7 — @INEMexico (@INEMexico) January 16, 2021

Comparto mi intervención sobre el acatamiento del Consejo General @INEMexico a sentencia del TEPJF sobre algunos aspectos de las conferencias matutinas del Presidente pic.twitter.com/hLersvy39c — Martin Faz Mora (@MartinFazMora) January 16, 2021

Y esto último lo decimos porque precisamente la queja de Morena sobre este acuerdo, es que creen que el INE lo que busca es que AMLO deje de informar a la población en sus mañaneras. Y aunque en el documento dice muy clarito que no va por ahí, las reacciones no se hicieron esperar y Mario Delgado, dirigente nacional del partido, ya calificó esto como una censura hacia sui jefe… así que sí, este tema va para largo aún.

El @INEMexico ha culminado su intento de censura contra el presidente @lopezobrador_ y se suma abiertamente al #TUMOR#INEcensura pic.twitter.com/7laeAYEwKG — Mario Delgado (@mario_delgado) January 16, 2021