Lo que necesitas saber: Según el Consejo General del lNE, Morena 'hizo todo lo que estaba en sus manos' para recuperar el dinero.

Buenas noticias… aunque solo para Morena. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), decidió que no tendrán que pagar la multa de 55.2 millones de pesos relacionada a obras de remodelación que nunca se hicieron.

Por allá del 2019, el PRD denunció a Yeidckol Polevnsky, ex dirigente del partido, quien había autorizado más de 395 millones de pesos a un par de empresas para que se encargaran de obras de remodelación. Pero dichas obras no llegaron y el dinero tampoco regreso.

Meme de sospecha / Foto: Futurama

Morena hizo todo lo posible por recuperar el dinero

Según el Consejo General del lNE, Morena ‘hizo todo lo que estaba en sus manos’ para recuperar el dinero. En el 2020, Alfonso Ramírez Cuéllar se convirtió en dirigente de Morena y levantó una denuncia contra Yeidckol Polevnsky por lavado de dinero y daño patrimonial.

Y logró llegar a un acuerdo con los proveedores para regresar parte del dinero, después de otra denuncia. La Inmobiliaria Moscati de Querétaro pagó 225.6 millones y Estrada Miranda Proyecto y Construcción, 58.7 millones de pesos.

El problema es que no recuperaron el monto total del presupuesto y quedaron ‘volando’ 110 millones 599 mil 938 pesos. Razón por la deberían haber sido multados

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

Sin embargo, el Consejo General del INE votó a favor para que no fueran multados, por qué demostraron, según ellos, con documentos que hicieron todo lo posible para recuperar el dinero que había ‘dejado ir’ Yeidckol Polevnsky.

Sancionarlos con la multa del 55.2 millones de pesos no sería ‘justo’ ya que recuperaron parte del monto, lo que sirvió con ‘atenuante’ a la sanción. Y al final, lograron salvarse de la multa. Incluso Guillermo Santiago representante de Morena, aseguró que el partido no cayó en ninguna omisión y por el contrario, se comprometió a remediar la falta.