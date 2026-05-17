Lo que necesitas saber: El paro podría extenderse dependiendo de la respuesta del gobierno federal.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volvió a prender las alertas. Después de semanas de marchas, bloqueos y paros escalonados, la CNTE anunció que el próximo 1 de junio estallará una huelga nacional con movilizaciones en la Ciudad de México y distintos estados del país.

Y sí, el plan incluye otra vez un plantón en el Zócalo capitalino… aunque esta vez se van a topar con el Fan Fest de la FIFA.

CNTE realiza bloqueos en la CDMX // Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

¿Qué está pasando con la CNTE?

Tras una Asamblea Nacional Representativa, dirigentes de la coordinadora confirmaron que el magisterio disidente iniciará un paro nacional con una marcha que irá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

La protesta no sólo será en la capital: también habrá acciones simultáneas en estados donde la CNTE tiene presencia, como Guerrero, Chiapas y Zacatecas.

Además, al terminar la movilización, instalarán un plantón permanente en el Centro Histórico. Aunque la plancha del Zócalo ya estaría ocupada por actividades relacionadas con la FIFA, los maestros adelantaron que podrían colocar casas de campaña en calles aledañas.

¿Qué exige la CNTE?

La coordinadora insiste en que el gobierno federal no ha dado respuestas concretas a sus demandas y acusa que el diálogo con la administración de Claudia Sheinbaum lleva más de un año roto.

Entre sus principales exigencias están:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminar totalmente la reforma educativa impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aumento salarial del 100%.

Mejoras en salud, pensiones y condiciones laborales.

La dirigente de la sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces, aseguró que no quieren “más discursos sobre programas sociales”, sino respuestas concretas.

Foto: @CNTE.enlace

“La huelga no es un capricho”

Desde la CNTE aseguran que las protestas no buscan afectar a la afición futbolera ni a quienes asistirán a eventos relacionados con el Mundial, sino presionar al gobierno federal para retomar negociaciones.

El dirigente de la sección 7 de Chiapas, Isael González, dijo que el paro nacional “es una necesidad” porque —según acusó— el gobierno no ha cumplido compromisos previos.

Mientras tanto, el secretario general de la sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto, adelantó que buscan sumar a otros sectores sociales, incluidos productores agrícolas.

El aumento salarial tampoco convenció

Otro de los puntos que encendió el descontento fue el reciente aumento salarial anunciado para el magisterio.

Según explicó Pedro Hernández, el incremento real al salario base sería de apenas 4%, mientras el resto corresponde a prestaciones, por lo que consideran que sigue siendo insuficiente.

Y por si faltaba algo, el 30 de mayo realizarán un foro nacional sobre pensiones, tema que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la protesta magisterial.