Lo que necesitas saber: La miniserie institucional aún no se estrena y ya está dando de que hablar: desde su productor Gilberto Solís hasta su costo millonario.

Ora resulta que el INE quiere competir con gigantes del streaming, pues se reveló que el instituto planea lanza una miniserie sobre la Elección del Poder Judicial. Y desde su anuncio, la producción ya viene con drama incluido.

Votaciones por revocación de mandato en Oaxaca // X:@GobOax

INE anuncia producción de miniserie sobre la Elección del Poder Judicial de 2025

Y no, no es broma. El Instituto Nacional Electoral está dando de qué hablar. No solo por la producción de una miniserie sobre las elecciones del 1 de junio de 2025, sino también porque fue contratado como productor Gilberto Solís Mendívil.

¿Qué tiene de malo? Resulta que Solís fue uno de los contratistas del exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, con quien participó en la contratación de empresas fantasmas para la “prestación” de servicios que no se hicieron.

En 2024, las autoridades sentenciaron a Sergio Islas a 10 años y 3 meses de prisión. Esto tras encontrarlo culpable por el delito de peculado por más de 242 millones de pesos.

Y como si eso no fuera suficiente drama, la miniserie no será nada barata, pues la producción tendrá un costo de un millón 157 mil pesos.

Instituto Nacional Electoral // X:@INEMexico

Consejera se deslinda de la producción de la miniserie documental

Tras el escándalo, la consejera electoral Carla Humphrey se deslindó de la realización y contratación de la producción.

Mediante redes sociales, aclaró que no tuvo ninguna participación en la decisión ni el procedimiento administrativo para asignar el contrato millonario que fue otorgado mediante adjudicación directa a Gilberto Solís.

“Entre mis atribuciones no se encuentra ninguna relacionada con adquisiciones de bienes y servicios institucionales. Naturalmente, me distancio también del proceso de adjudicación en el que participaron diversas personas, algunas que al parecer perciben recursos del propio Instituto”, señaló.