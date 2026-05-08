Lo que necesitas saber:

Habrá una pausa a la guerra entre Rusia y Ucrania para conmemorar el Día de la Victoria.

El presidente de EU, Donald Trump, aseguró que este fin de semana va a haber una pausa en la guerra entre Rusia y Ucrania en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Victoria.

Y es que el presidente republicano dio esta noticia por medio de su red social, Truth Social, que este acuerdo contempla la suspensión total de actividades militares entre ambas naciones y también se dará el intercambio de mil prisioneros por cada país.

Tres días sin guerra: Trump asegura que convenció a Rusia y Ucrania de pausar el conflicto
Foto: Redes sociales

Y como era de esperarse, se dio los créditos él solito, pues afirma que esta propuesta fue planeada por él, ya que habló con ambos líderes políticos y así se llegó al acuerdo: “Me complace anunciar un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Trump agradeció la disposición del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y del mandatario ucraniano, Volodímyr Zelenskyy por aceptar esta medida temporal de 3 días, que son el 9, 10 y 11 de mayo.

Pero, por otro lado, hasta el momento ni Moscú ni Kiev han dado detalles adicionales sobre las condiciones de este alto al fuego y sobre el intercambio de prisioneros.

Aún no está claro que Trump haya hablado con ambos líderes o de qué manera se produjo este acuerdo. La última fecha de la que hay registro respecto a que Trump y Putin hablaron fue a finales de abril y eso para tratar temas de la guerra con Irán.

En cuanto al presidente ucraniano, la última vez que hablaron fue en diciembre del 2025.

Tres días sin guerra: Trump asegura que convenció a Rusia y Ucrania de pausar el conflicto
Foto: Shuttersstock

Y lo que se sabe sobre la celebración del Día de la Victoria, Putin presidirá este sábado el desfile en la Plaza Roja. Las autoridades temían de un ataque ucraniano y tomaron precauciones al máximo.

La marcha militar por primera vez no contará con ningún vehículo, ante el riesgo de que puedan ser bombardeados y por último, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) cortará el internet por completo durante todo el día.

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