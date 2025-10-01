Lo que necesitas saber: El último reporte del grupo menciona que el ejército israelí cortó las comunicaciones. Se desconoce el estado de los participantes y de la tripulación.

La situación en Medio Oriente sigue escalando. Esta vez, el ejército israelí interceptó y abordó la flotilla humanitaria ‘Global Sumud’, según las denuncias del grupo en su cuenta de Instagram.

Ejército de Israel intercepta flotilla // X:@GlobalSumudF (captura de pantalla).

Ejército israelí intercepta y aborda flotilla humanitaria ‘Global Sumud’

Casi un mes después de que un artefacto incendiario atacara a la flotilla humanitaria ‘Global Sumud’, vuelve a ser noticia global. Esta vez, mientras se dirigía con ayuda a Gaza, el ejército israelí interceptó a los más de 40 barcos.

“Las fuerzas navales israelíes interceptaron y abordaron ilegalmente el buque Sirius de la Flotilla Global Sumud junto con otros barcos en aguas internacionales“, denunciaron en redes.

Esto ocurrió tan solo minutos después de que la flotilla reportara decenas de embarcaciones no identificadas a poca distancia de donde se ubicación.

El último reporte del grupo menciona que el ejército israelí cortó las comunicaciones. Se desconoce el estado de los participantes y de la tripulación.

Flotilla Global a Gaza había sido atacada hace un mes…

Como ya te adelantábamos, esta situación ocurre tan solo semanas después de que un barco de la flotilla denunciara un ataque por un dron.

Y aunque miles de activistas se han sumado a esta iniciativa humanitaria, estas intervenciones en la flotilla parece que están lejos de terminar, pues no cuenta con respaldo internacional. El único país que protege su viaje es Túnez, quienes los han recibido como puerto seguro.