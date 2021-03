Bonilla insulta a Hank Rohn por su físico: “Ni puede abrir los ojos de lo gordo que está”

“Han de ser los ojos verdes, los cañonazos”, ríe Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, en una de sus —extrañamente populares— transmisiones de Facebook en vivo. El morenista se está burlando de la apariencia de un candidato… e incluso, proyectó la foto en sus pantallas.

“Ni siquiera puede abrir los ojos de lo gordo que está”, remata con una carcajada.

Cerca del final de su transmisión de Facebook, después de haber informado la situación de la pandemia en su estado, el mandatario local Jaime Bonilla aprovechó el momento de los comentarios para soltarle dos o tres pedradas, bastante violentas, a uno de los candidatos a la gubernatura de Baja California.

Se trata del controvertido Jorge Hank Rhon, que será el abanderado del Partido Encuentro Solidario (PES) el próximo 6 de junio.

En las pantallas, el gobernador proyectó —en grandote, además— la foto del nuevo candidato para comparar los folletos partidistas con otras imágenes, de cuando su rival político tenía el cabello largo y la barba tupida.

“Le quitaron 50 kilos con Photoshop, lo peinaron muy bien, lo bañaron”, comenta Bonilla. “Yo no creo que sea la misma persona, honestamente. Posiblemente es un pariente de Hank. Está intentando otro fraude más. Engañando a la gente diciendo: ‘miren cómo me veo. Soy una persona disciplinada, ordenada'”.

Siguiendo con el monólogo, que raya en bullying, intentó comentar sobre su higiene y sobre su peso.

“Que no le importa su apariencia, porque no es importante para él la higiene. Cuando te revuelcas con animales, como en el zoológico, se pierde la esencia. Me llama la atención muchísimo el engaño”, se ríe el gobernador. “Si se quiere ver así, que se ponga a hacer dieta. Que se ponga a hacer ejercicio. Que se bañe. Que se vea bien”.

Finalmente, buscó una fotografía más de su rival político para rematar con otro comentario sobre su rostro: “ni siquiera puede abrir los ojos de lo gordo que está”.

Y bueno, también vale la pena señalar que no es la primera vez que Jaime Bonilla se enfrenta a Hank Rhon.

En otras ocasiones le ha llamado “rey del secuestro”, en otra le dijo que era “el personaje más corrupto que ha habido en Baja California” y una vez más lo invitó a “tomar cursos de no matar” después de vincularlo con el conocido asesinato de un periodista fronterizo.

¿Quién es Jorge Hank Rhon?

Ahí viene el asunto, ¿vea?

En eso de la enlodada política nadie va a meter el fuego por nadie. Jorge Hank Rhon ha sido muy polémico por su pasado en el PRI y por una atropellada época como alcalde de Tijuana.

Jaime Bonilla empezó con sus comentarios debido a una publicación en Facebook en la que reclamaban que las fotos de este controvertido candidato en Baja California se veían bastante extrañas y pues sí, se le perdona uno que otro chascarrillo… pero híjole, ¿se le pasó la mano?

En fin, así de pacíficas andan las campañas en México.