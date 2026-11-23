Lo que necesitas saber: Real Madrid y PSG son los únicos equipos que han ganado todos sus partidos

La fase de la liga de la Champions League inicia la segunda mitad de rumbo a la fase de eliminación directa y desde este momento nos damos cuenta que equipos son los que estarán peleando por los boletos directos a los Octavos de Final y los que tendrán que pasar por el el play-in.

Este martes y miércoles se juega la quinta jornada de la fase de liga de la Champions con dos equipos que tienen marca perfecta, PSG y Real Madrid y si la lógica se impone, consumarán su quita victoria al hilo, con la cual se colocarán en una posición cómoda para certificar en un par de semanas uno de los boletos directos a Octavos.

Santi Giménez visitará al Feyenoord / FB Porto

Así que aquí te van los horarios y transmisiones para ver los partidos de esta semana en la Champions League.

Partidos para el martes 24 de noviembre en la Champions League

Arsenal tendrá que echar mano de su portero suplente para encarar al Borussia Dortmund, ya que el titular, David Raya, sufre una lesión en el hombro y aunque evitará cirugía, quedó descartado para este duelo, así que el arco será custodiado por Kepa Arrizabalaga.

Kepa Arrizabalaga / FB Arsenal

El mexicano Santi Giménez regresará a la que fue su casa, en Países Bajos, ya que el Porto visita al Feyenoord. Chaquito brilló con este equipo, pero desde que dejó la Eredivisie no ha vuelto a ser el mismo. ¿Cómo será recibido el atacante mexicano?

Partido Hora TV Galatasaray vs Aston Villa 11:45 TNT Sports y HBO Max Bodo vs Linz 11:45 Fox One y Fox + Arsenal vs Borussia Dortmund 14:00 Fox One y Fox + Manchester City vs Napoli 14:00 Space y HBO Max Real Madrid vs PSV Eindhoven 14:00 TNT Sports y HBO Max Feyenoord vs Porto 14:00 Fox One y Fox Leipzig vs Lens 14:00 HBO Max Slavia Bratislava vs Real Betis 14:00 Fox One Como 1907 vs AEK 14:00 HBO Max

Partidos para el miércoles 25 de noviembre en la Champions League

Barcelona pone en marcha la primera tanda de partidos en su visita al Sabah, de Azerbaiyán en lo que se espera sea un trámite para el conjunto catalán, pero a la vez una fiesta en su estadio, con capacidad de casi 10 mil aficionados. La mala noticia es que Lamine Yamal no jugará por lesión.

Raphinha con el Barcelona / FB Barcelona

Manchester United, con Mauricio Pochettino como técnico, visitan al Sporting de Lisboa, en un juego especial, pues fue en una visita a Lisboa donde el United de Alex Ferguson captó a Cristiano Ronaldo.