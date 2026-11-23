Lo que necesitas saber:
Real Madrid y PSG son los únicos equipos que han ganado todos sus partidos
La fase de la liga de la Champions League inicia la segunda mitad de rumbo a la fase de eliminación directa y desde este momento nos damos cuenta que equipos son los que estarán peleando por los boletos directos a los Octavos de Final y los que tendrán que pasar por el el play-in.
Este martes y miércoles se juega la quinta jornada de la fase de liga de la Champions con dos equipos que tienen marca perfecta, PSG y Real Madrid y si la lógica se impone, consumarán su quita victoria al hilo, con la cual se colocarán en una posición cómoda para certificar en un par de semanas uno de los boletos directos a Octavos.
Así que aquí te van los horarios y transmisiones para ver los partidos de esta semana en la Champions League.
Partidos para el martes 24 de noviembre en la Champions League
Arsenal tendrá que echar mano de su portero suplente para encarar al Borussia Dortmund, ya que el titular, David Raya, sufre una lesión en el hombro y aunque evitará cirugía, quedó descartado para este duelo, así que el arco será custodiado por Kepa Arrizabalaga.
El mexicano Santi Giménez regresará a la que fue su casa, en Países Bajos, ya que el Porto visita al Feyenoord. Chaquito brilló con este equipo, pero desde que dejó la Eredivisie no ha vuelto a ser el mismo. ¿Cómo será recibido el atacante mexicano?
|Partido
|Hora
|TV
|Galatasaray vs Aston Villa
|11:45
|TNT Sports y HBO Max
|Bodo vs Linz
|11:45
|Fox One y Fox +
|Arsenal vs Borussia Dortmund
|14:00
|Fox One y Fox +
|Manchester City vs Napoli
|14:00
|Space y HBO Max
|Real Madrid vs PSV Eindhoven
|14:00
|TNT Sports y HBO Max
|Feyenoord vs Porto
|14:00
|Fox One y Fox
|Leipzig vs Lens
|14:00
|HBO Max
|Slavia Bratislava vs Real Betis
|14:00
|Fox One
|Como 1907 vs AEK
|14:00
|HBO Max
Partidos para el miércoles 25 de noviembre en la Champions League
Barcelona pone en marcha la primera tanda de partidos en su visita al Sabah, de Azerbaiyán en lo que se espera sea un trámite para el conjunto catalán, pero a la vez una fiesta en su estadio, con capacidad de casi 10 mil aficionados. La mala noticia es que Lamine Yamal no jugará por lesión.
Manchester United, con Mauricio Pochettino como técnico, visitan al Sporting de Lisboa, en un juego especial, pues fue en una visita a Lisboa donde el United de Alex Ferguson captó a Cristiano Ronaldo.
|Partido
|Hora
|TV
|Slavia Praga vs Villarreal
|11:45
|TNT Sports y HBO Max
|Sabah vs Barcelona
|11:45
|Fox One y Fox +
|PSG vs Roma
|14:00
|Fox One y Fox +
|A. de Madrid vs Viking
|14:00
|Fox One y Fox
|Inter de Milán vs Stuttgart
|14:00
|Space y HBO Max
|Sporting de Lisboa vs Manchester United
|14:00
|HBO Max
|Shakthar vs Fenerbahçe
|14:00
|Fox One
|Brujas vs Liverpool
|14:00
|Fox One
|Lille vs Bayern Munich
|14:00
|TNT Sports y HBO Max