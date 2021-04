Exigen justicia para Monserrat Bendimes, víctima de feminicidio tras agresiones de su pareja

“Monse no es la única que clamó justicia mientras respiraba, no queremos que deje de respirar, tampoco queremos dejar de luchar, lo que queremos es ser escuchadas, queremos dejar de sufrir, no más nudos en la garganta por mujeres y jóvenes desaparecidas, esto debió acabar hace tanto tiempo”. El 19 de abril, amigos, amigas, habitantes de Veracruz y la familia de Monserrat Bendimes Roldán protestaron en la Plaza de la Soberanía para exigir que el caso de la joven de 20 años no quedara impune. Lamentablemente, hoy hablamos de un feminicidio.

Monserrat fue hospitalizada tras ser agredida por su pareja el 17 de abril, en el municipio de Boca del Río. Un par de días después en la Plaza de la Soberanía se unieron decenas de voces para exigir justicia: que la Fiscalía General de Veracruz atendiera la denuncia, hallara al agresor de Monse y garantizara la seguridad de la joven.

#Justiciaparamonse testimonio de una amiga de Monserrat, joven golpeada brutalmente por su novio Marlon B.F

Monse lucha por su vida y su familia y amigos claman #JUSTICIA #Veracruz pic.twitter.com/A2bzoy80rJ

Sin embargo, este viernes 23 de abril la familia de Monse informó sobre su fallecimiento.

Exigen justicia por el feminicidio de Monse Bendimes en Veracruz

Desde el momento en que se denunció la agresión de la exestudiante de la Salle Veracruz, en redes comenzó a compartirse el hashtag #JusticiaParaMonse, en espera de tener noticias favorables sobre el estado de salud de la joven y que las autoridades de Veracruz avanzaran en el caso.

La comunidad y familia de Monse también quedó atenta ante los avances en la Fiscalía de Veracruz.

Pero a una semana de los hechos, la familia de Monse Bendimes informó sobre su fallecimiento, las heridas que le causó su pareja —como han acusado testigos– fueron muy graves.

Lamentablemente, este caso de violencia de género terminó como un feminicidio, el asesinato de una mujer por razones de género… pero la voz para que haya justicia sigue clara y fuerte.

Convocan a manifestación

En redes hay una convocatoria para llevar a cabo un plantón y exigir a las autoridades que den con el paradero del agresor —se cree que el sujeto pudo salir del país.

La cita es a las 19:00 horas de este viernes 23 en el Bulevar Boca del Río Anton Lizardo 91, frente a una taquería en plaza Veleros —de acuerdo con medios locales, el lugar fue elegido porque supuestamente es propiedad de la familia del agresor.

¿Qué han dicho las autoridades? Hasta el momento la Fiscalía General de Veracruz no ha publicado un comunicado sobre el caso o se ha pronunciado al respecto, aunque se sabe que la familia de Monse ya presentó la denuncia por las agresiones que sufrió.

La Comunidad de Hermanos, el Consejo General, el personal docente y administrativo

del Colegio La Salle de Veracruz

Violencia de género y feminicidios: la otra epidemia en México

Veracruz fue uno de los estados que registró más casos de feminicidios en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19.

De hecho, con pandemia o sin pandemia, la situación de la violencia de género en nuestro país es crítica —por esta razón ha sido considerada como una epidemia desde hace años— y debe ser atendida con urgencia en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2020 se registraron 967 víctimas de feminicidio y 2 mil 791 víctimas mujeres de homicidio doloso.

En total, en un año (en México) hubo 3 mil 758 mujeres asesinadas.

Los estados que concentraron más casos fueron: Estado de México (151), Veracruz (87), Jalisco (68), Ciudad de México (67), Nuevo León (67) y Puebla (54).

Aunque, detrás de estos números —que reflejan la magnitud de esta problemática— están decenas de historias de vida.