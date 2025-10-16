Lo que necesitas saber: Lex Ashton 'N' permanecerá en el Reclusorio Oriente en lo que terminan las investigaciones complementarias.

Días después de su detención, por fin fue vinculado a proceso Lex Ashton “N”, joven que asesinó a un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur el pasado 22 de septiembre con un arma blanca.

Y aunque sus abogados intentaron argumentar que el acusado presentó un supuesto “cuadro psicótico”, el juez rechazó esta defensa.

Lo ocurrido en CCH Sur recordó a muchos algunos casos vistos en Estados Unidos. Foto: Facebook CCH Sur

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio

Tras la audiencia de Lex Ashton ‘N’, joven asesinó un estudiante del CCH Sur con un arma blanca, un juez decidió vincularlo a proceso.

Además, le dio prisión preventiva durante su proceso, por lo que mientras continuan las investigaciones (con un plazo máximo de 3 meses). Así que de mientras, permanecerá en el Reclusorio Oriente.

Lex Ashton es acusado de homicidio en agravio y tentativa de homicidio por el ataque que realizó hacia un trabajador del plantel de la UNAM.

Juez rechaza supuesto “cuadro psicótico”

Como ya te lo adelantábamos, lo que más ha causado ruido es que sus abogados intentaron argumentar que Ashton padece un trastorno mental y habría sufrido de un “cuadro psicótico”.

Aunque de nada sirvió esta defensa. Según su abogado, el juez hizo caso “omiso” a las pruebas que presentaron sobre esta supuesta enfermedad mental.

“Se manifestó que efectivamente él se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de psicología de la UNAM y obviamente el juez fue omiso”, aseguró David Retes, defensor de Ashton.