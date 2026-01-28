Lo que necesitas saber: En algunos casos, desaparecerían de unidades ubicadas en estados de la República, cayendo en centralización de la educación... en otros, desaparecería algunas de las carreras mejor evaluadas a nivel internacional.

La muy variada oferta académica de la UNAM podría estar en riesgo: privilegiando números y no la difusión del conocimiento, la máxima casa de estudios dejó claro en su más reciente convocatoria que, aquellas carreras que no tengan una cantidad considerable de alumnos inscritos, van pa’ fuera.

“¿Pa’ qué gastamos en esa, si no deja?”, es lo que insinúa la UNAM. De acuerdo con el instructivo que la UNAM publicó junto a la convocatoria para Licenciatura 2026, la justificación para ir eliminando carreras es meramente presupuestal.

“En razón de la obligación (…) de cumplir con sus funciones sustantivas bajo la más estricta responsabilidad del ejercicio presupuestal y la necesidad de optimizarlo”.

No será si no hay ningún alumno… sino si así lo consideran las autoridades

La medida se tomará al concluir el proceso de ingreso a la UNAM. Es decir, un aspirante puede elegir una carrera y ser seleccionado… peeeeero, si a final de cuentas no hay una matrícula considerable, desaparecerá su derecho a cursar la licenciatura de su elección.

¿Y luego? Ahhh pues las autoridades universitarias le dirán “ni modo, chavo” y le pedirá que elija alguna otra licenciatura… alguna que en la oferta académica (y para la que cumpla los requisitos establecidos, claro).

Para meterle más la soga al cuello a las carreras de baja demanda, la UNAM en el mencionado instructivo enlista las carreras que están en riesgo de desaparecer… como advirtiendo a los aspirantes que mejor ni las seleccionen porque, en una de esas, ni sobreviven al Concurso de Selección 2026.

¿Cuáles son las carreras de la UNAM en riesgo de desaparecer?

Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento

Una carrera que se pensaría necesaria, ante un previsible envejecimiento poblacional que se avecina en México, estaría por quedar fuera de la oferta académica de la UNAM.

El objetivo de esta licenciatura es la explicación y la comprensión del envejecimiento humano como un fenómeno complejo, conformado por una variedad de interrelaciones. Su demanda en 2024 fue de 64 alumnos.

Desarrollo Territorial

Esta carrera tuvo en el ciclo 2023-2024 una demanda de ingreso de seis alumnos, los cuales actualmente se están formando para el análisis de los territorios en sus dimensiones económica, sociocultural, ambiental y político-institucional, de manera integral, multidimensional y multisectorial, así como de diseñar y promover políticas y estrategias de desarrollo de estos espacios, como unidades de gestión.

Desarrollo y Gestión Interculturales

De acuerdo con la UNAM, esta carrera se enfoca en formar “profesionales con la sensibilidad, habilidades, capacidades y conocimientos interdisciplinarios necesarios para lograr un diálogo constructivo y una convivencia positiva entre culturas, grupos sociales y autoridades”.

La Universidad la considera de baja demanda porque en el ciclo 2023-2024 fueron 159 aspirantes los que se apuntaron para primer ingreso.

Ecología

Así es, en estos tiempos de problemas ambientales, la UNAM considera que podría estar de más la carrera de Ecología. En este caso, centralizando el conocimiento, ya que se refiera a la Licenciatura que se imparte en sistema escolarizado en la Unidad Morelia.

Estudios Sociales y Gestión Local

La carrera que se imparte únicamente en la Unidad Morelia tiene, como uno de sus objetivos centrales, la formación interdisciplinaria, integrada por enfoques y conocimientos emanados de las Ciencias Sociales, de forma tal que los estudiantes analizan y comprenden las múltiples vertientes de los problemas sociales presentes y emergentes, desde bases teóricas y enfoques complementarios.

Etnomusicología

Una carrera que se imparte en la Facultad de Música y cuya demanda en el último ciclo escolar fue de seis aspirantes. En esta carrera, presume la UNAM, se prepara investigadores que estudian y registran las diferentes culturas musicales, especialmente aquellas que pertenecen a nuestro país. “Presumía…”, se corre el riesgo de decir dentro de poco.

Geografía Aplicada

Otra carrera de la Unidad Morelia que desaparecería. Así que posiblemente en un futuro quedará el recuerdo que la Universidad formaba personas con “un conocimiento experto de las relaciones complejas entre el territorio y sus componentes naturales, sociales, económicos, políticos y ambientales”. Eso ofrece esta carrera cuya demanda fue de 66 en el último ciclo escolar.

Geohistoria

“Nuestro país requiere de este profesionista, capaz de comprender de manera integral los problemas, y ejecutar proyectos científicos y técnicos”, dice la UNAM… sin embargo, debido a su baja demanda, esta licenciatura que conjuga la geografía y la historia se encuentra en la lista negra.

Historia

La UNAM desaparecería de la oferta académica esta carrera en la Unidad Oaxaca. De acuerdo con los datos de la Universidad, en el ciclo 2023-2024 la licenciatura tuvo una demanda de 1106 aspirantes (la mayoría en las facultades de Filosofía y Letras y en la FES Acatlán).

Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas, Francesas y Portuguesas)

De jalón, tres carreras del departamento de Letras Modernas de la UNAM dirían adiós… pese a que, apenas en 2022 y 2023, se celebró que fueron las mejores calificadas de la Universidad a nivel mundial: lugar 14 dentro de la especialidad del World University Rankings. Las tres carreras se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras.