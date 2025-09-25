Lo que necesitas saber: ... que nomás este último jalón y, ahora sí, se abrirá por completo la Línea 1 del Metro.

La recién remodelada Línea 1 del Metro de la CDMX necesita un último ajuste… y, por ello, requiere que los usuarios que la utilizan para irse de pachanga “el fin” (y a los que la usan para llegar a sus trabajos-hogares) que le vayan buscando… porque por tres fines de semana va a cerrar temprano.

Fotografía @MetroCDMX

Estos son los fines de semana en que la Línea 1 cerrará antes

En comunicado difundido en sus redes sociales, el Metro de la CDMX avisa que por tres fines de semana acabará su servicio de manera anticipada. Sólo en la Línea 1 y para las siguientes fechas: el sábado 27 y domingo 28 de septiembre; luego, el sábado 4 y domingo 5 de octubre y, finalmente, el 11 y 12 del mismo mes.

En los fines de semana señalados, el servicio de la Línea 1 concluirá a las 22:00 horas… dos horitas antes de lo usual.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Últimos trenes saldrán de estación terminal a las 21:30 horas

De acuerdo con el boletín del metro, la modificación del horario será para “optimizar las pruebas de Control de Trenes Basado en Comunicaciones de los trenes NM22 y NM16”… cositas que se tienen que checar antes de la gran reapertura del tramo que falta (el de Chapultepec a Observatorio).

OJO: el servicio acaba a las 22:00 horas… peeeeeeero la última corrida de los trenes será a las 21:30. Y esto no tiene que ver con lo diiiiiiiiiiiicen que pasa en los últimos vagones del Metro, sino con la hora en la que saldrá el último tren de las estaciones terminales (Pantitlán y Chapultepec).

Ahhh último detalle: Las instalaciones de la Línea 1 del Metro cerrarán a las 22:00 horas, pero por los tres fines de semana que dure esto se ofrecerá servicio alternativo… o sea, habrá camiones para hacer el recorrido. Éste sí concluirá hasta las 24:00 horas.