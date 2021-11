¿No quieres tener hijos? Lo que debes saber sobre la vasectomía sin bisturí

¿Ya tienes hijos y no quieres tener más? ¿No has tenido hijos y no están en tus planes de vida? Chance la opción para ti sea la vasectomía sin bisturí y acá te contamos todo lo que debes saber sobre este método anticonceptivo permanente.

Existen muchos mitos entorno a este procedimiento, que si causa impotencia, que si después de hacerlo se disminuye el deseo sexual, si ya no se pueden tener orgasmos, que si te puede dar cáncer, etc., pero ¿cuál es la realidad?

¿Qué es la vasectomía sin bisturí?

Como lo mencionamos anteriormente, se trata de un método anticonceptivo permanente o con resultados definitivos, no reversibles, para los hombres que ya no quieren tener hijos.

La efectividad es mayor al 99% y los principales beneficios con que no interfiere con la actividad sexual, no hay riesgos a corto o largo plazo para la salud, es un procedimiento que no requiere hospitalización, tiene una recuperación crónica y es una forma de ser responsable en el control de natalidad.

Para que nos demos una idea, es un procedimiento que no requiere de bisturí, es decir, no se provoca una herida grande, y se puede realizar en menos de media hora con anestesia local.

¿Cómo se realiza?

Después de aplicar anestesia loca, se hace una pequeña punción en la piel de la bolsa escrotal, justo por encima de donde se encuentran los testículos.

Esto tiene el objetivo de localizar, ligar y cortar los conductos deferentes, que son los canales por donde pasan los espermatozoides ¿Esto significa que el cuerpo ya no los va a producir? No, el cuerpo los seguirá produciendo de forma normal pero no tendrán manera de pasar y serán absorbidos por el organismo.

Las eyaculaciones y la cantidad del semen seguirán siendo las mismas, solo que sin espermatozoides disponibles para la fecundación de un óvulo.

Esta cirugía puede ser realizada en cualquier momento de la vida siempre y cuando la persona esté bien informada de cuáles son las implicaciones, consulte a un médico para que resuelva absolutamente todas las dudas, esté en las condiciones aptas de salud y esté seguro que ya no quiere tener hijos.

¿Cómo es la recuperación de la intervención?

Después de la aplicación hay que colocar una bolsa con hielo en la zona envuelta en un trapo o tela por 30 minutos. Luego descansa por otra media hora y así, repitiendo 4 veces. Durante ese tiempo la persona debe estar en reposo.

Al día siguiente de la intervención, hay que retirar la gasa que se coloca, bañarse y cambiar por una gasa estéril. Se recomienda usar un suspensorio elástico o una trusa ajustada por al menos 7 días.

Como en toda cirugía, hay que evitar hacer esfuerzos físicos y evitar el dulce, dulce acto amatorio (relaciones sexuales) durante los primeros 7 días.

Eso sí, la persona debe continuar usando otro método anticonceptivo adicional, como condón, durante los 3 meses posteriores o hasta que el médico lo indique. Esto para asegurarse de que el procedimiento funcionó correctamente.

Mitos de la vasectomía permanente

Seguramente por ahí has escuchado o leído que la vasectomía te puede quitar el deseo sexual o causar impotencia, pero es completamente falso.

Este procedimiento no te causará importancia, no disminuirá el deseo sexual, no disminuirá la cantidad de semen, no perderás la capacidad de tener orgasmos, no aumenta las probabilidades de tener cáncer y tampoco te causará sobrepeso u obesidad.

Pero ojo acá, esto tampoco significa que tienes que dejar de cuidarte. Recuerda que la vasectomía es un método de control natal, no un método de protección ante enfermedades de transmisión sexual.

¿Dónde me puedo hacer una vasectomía sin bisturí?

En México, a nivel federal, hay varias instituciones de salud públicas que realizan los procedimientos gratis tanto para derechohabientes como para el público en general. Los estados, a través de sus Secretarías de Salud también las ofrecen, solo hay que estar pendientes.

En el contexto el día mundial de la vasectomía, que se conmemora en noviembre, el IMSS arrancará las Jornadas de Vasectomías sin Bisturí del 16 al 28 de noviembre de 2021 en todo el país.

Ojo, es para derechohabientes como para el público en general y es completamente gratis. Los requisitos son:

Tener 18 años o más

Estar completamente seguro de terminar tu etapa reproductiva

Tener control de medicamentos si padeces de diabetes o hipertensión

Desayunar ligero el día de la intervención

Informar al médico que realizará el procedimiento si estás tomando algún medicamento

Acude con tu INE

¿A dónde? Puedes acudir a las Unidades de Medicina Familiar con servicios de Planificación Familiar o Módulos de Apoyo a la Prestación de Servicios de Planificación Familiar (MAPS).

Pero es importante que sepas que este servicio se hace de manera gratuita y de manera permanente en los 316 módulos de vasectomía de la Secretaría de Salud en los 32 estados de México.

Si quieres saber en dónde, puedes obtener información echando un fonazo a los siguientes números telefónicos: 55 2000 3500 y 5263 9150 en las extensiones 59039 y 59108.