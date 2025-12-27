80% del año respiramos aire contaminado en CDMX y pues, chale

Lo que necesitas saber: Cada vez estamos peor, pues en 2023 sólo tuvimos mala calidad del aire el 67% del año, y en 2024 aumentó a 77%

Tal como leíste en el título, quienes vivimos en la Ciudad de México nos la pasamos respirando contaminación el 80% de los días del año. 290 de los 360 días que van del 2025 hubo mala calidad del aire y pues sí, ¡chale!

Hubo mala calidad del aire el 80% de los días del 2025

Datos nada alentadores, ¿verdad? Según un reportaje publicado este 27 de diciembre por Reforma, solamente 70 días tuvimos una buena calidad del aire en la Ciudad de México.

Eso representa sólo el 19.4% de todo el año y nos deja con el otro 80.55% con contaminación. ¡Fueron 290 días con mala calidad del aire en todo el 2025!

Foto ilustrativa: Pixabay

Y ojo, no hablan de “mala calidad del aire” así al tanteo, como si tu tía se asomara a la ventana y dijera “qué feo está el día”. Se define así cuando tenemos una calidad del aire por debajo de las normas oficiales que se consideran aptas para la salud.

2025 ya superó al 2024 en mala calidad del aire

Y sí, 2025 fue un peor año en cuanto a contaminación si lo comparamos con el 2024, aunque tampoco fue por mucho. El año pasado tuvimos un 77% de los días con contaminación y un 23% de “aire limpio”.

La cosa es que vamos de mal en peor, porque en 2023 tuvimos 120 días limpios, lo que representa un 33 por ciento. ¡Una diferencia brutal en sólo dos años!

“La Sedema considera días limpios cuando los niveles de ozono, PM10 y otros cuatro contaminantes denominados criterio -por ser más frecuentes en el aire de la Ciudad- se encuentran en rangos aceptables, menores a los límites marcados por las normas”, indica el citado medio.

En 2025 hubo varias contingencias ambientales / Foto: @CAMegalopolis

¿Por qué cada vez tenemos peor calidad del aire en CDMX?

Cabe mencionar que eso de tener más días con mala calidad del aire, puede deberse también a que los rangos para determinar días malos y buenos se han endurecido con el paso del tiempo. Esto es, el rango es cada vez mayor y por eso ahora tenemos más días que no alcanzan a estar “limpios”.

Pero también tuvo mucho que ver el cambio climático, empezando por la temporada de lluvias más intensa comparada con años anteriores, y que cuando hace mucho calor se acentúa la contaminación por ozono y provoca menos movilidad del aire, haciendo que los contaminantes se queden quietos más tiempo y provoquen más días con contaminación.

“Durante una inversión térmica existe nulo movimiento del aire y los contaminantes se acumulan durante horas, aumentando su concentración y el riesgo para la salud”, señaló el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat).

Foto: @Aire_CDMX

A ver qué nos espera en el 2026 con este tema, pero el horizonte se ve poco alentador.