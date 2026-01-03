Lo que necesitas saber: Desde que se anunció que es la Nobel de la Paz 2025, muchos lo celebran... pero también varios cuestionan si María Corina Machado lo merece, sobre todo por su apoyo a acciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Muchas personas se han pronunciado a partir de la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela… pero una de las más esperadas era la Nobel de la Paz, María Corina Machado. Pues bien, la líder opositora venezolana ha hablado y, como se preveía, apoya lo ejecutado por Donald Trump.

¿María Corina Machado asumirá el poder?

Por medio de un mensaje en redes, María Corina Machado, celebró la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Para la Nobel de la Paz 2025, la acción del gobierno de Trump significa el inicio de la “Libertad” para su país.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta”, aseguró Machado en el mensaje en el que insinúa que asumirá el poder…

“Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, adelantó Machado… minutos antes de la conferencia de prensa en la que Donald Trump adelantó que su gobierno será quien dirija, por el momento, el rumbo de Venezuela.

Donald Trump / Foto: @ActualRobReiner

Pues bien… a ver si se le hace a Corina Machado, cuya obtención del Nobel de la Paz fue ampliamente criticada por lo que ahora se reafirma: ella apoya totalmente las acciones militares de Donald Trump.

Así fue la “odisea” de la líder opositora para recibir el Nobel de la Paz

“Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace enormemente poder confirmar que se encuentra bien y que se reunirá con nosotros en Oslo”, informó el Instituto Nobel Noruego, asegurando que, desplazarse hasta Noruega no fue sencillo para María Corina Machado, dada su lucha por la democracia en Venezuela.

“Simplemente vive con una amenaza de muerte del régimen”, agregó el instituto que decidió otorgarle el Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela, cuyo paradero se desconoce desde que, en 2024, aseguró haber sido víctima de un secuestro de parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Foto: María Corina Machado vía FB

Fue la hija de María Corina Machado la encargada de recibir el Nobel de la Paz que le fue otorgado a su madre “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

Consejo Noruego de la Paz asegura que María Corina Machado no coincide con sus valores

Aunque el anuncio fue celebrado moderadamente, tras darse a conocer que María Corina Machado recibiría el Nobel de la Paz, muchas voces criticaron el reconocimiento… sobre todo porque éste, para algunos, tiene un tinte de apoyo al intervencionismo que empuja Donald Trump (y ha empujado históricamente Estados Unidos) en Latinoamérica y en varias partes del mundo.

Mensaje de María Corina Machado / Captura de pantalla

Esto último la propia Corina Machado lo avivó, al dedicarle el galardón al presidente Donald Trump… y más, al apoyar expresamente los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones del Caribe que, supuestamente, se disponían a llevar drogas a suelo norteamericano.

Ha dejado claro su apoyo a acciones de Donald Trump y Benjamin Netanyahu

“En Noruega se acepta casi universalmente que Donald Trump ataca la democracia liberal”, comentó para el New York Times la historiadora especializada en los Premio Nobel, Asle Sveen.

Netanyahu presume llamada de la Nobel de la Paz / Captura de pantalla

Tras ganar el Nobel de la Paz, Corina Machado tuvo una comunicación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu a quien le expresó su apoyo e, incluso, agradecimiento por las acciones realizadas en el marco de la guerra contra Gaza.

Recordemos que, desde varios frentes, se ha calificado como un genocidio lo ejecutado por Israel en Gaza, todo bajo la excusa de tratar de acabar con Hamás. Aun así, “la Sra. Machado expresó al Primer Ministro su profundo agradecimiento por sus decisiones y acciones decididas durante la guerra“, se informó desde la cuenta oficial de Netanyahu.

Organizaciones por la paz le han dado la espalda

Anualmente, previo a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, el Consejo Noruego de La Paz realiza una procesión de antorchas como una forma de honrar a la persona premiada… sin embargo, en 2025, dicho consejo decidió no celebrar el acto.

María Corina Machado “no coincide con los valores fundamentales del Consejo”, señaló el grupo de 19 organizaciones en pro del desarme y la resolución de conflictos.

María Corina Machado / Ilustración: Niklas Elmehed (@nobelprize)

De acuerdo con el New York Times, la procesión de las antorchas sí se realizó, sólo que la encabezaron el Museo del Premio Nobel de la Paz y la Alianza Noruega por la Justicia Venezolana.

Lo anterior remarca que, si bien hay una buena franja de oposición hacia el reconocimiento que se le hace a Corina Machado, también hay millones que celebran que se le haya otorgado el Nobel de la Paz.

“Es desafortunado que, cuando por fin tenemos un momento histórico, la atención se centre en Trump”, señaló para el New York Times una venezolana integrante de un partido centrista residente desde hace 35 años en Noruega.