¿Posverdad? Medios públicos aseguran que no se dio Ivermectina en la CDMX

El siglo XXI es una pachanga de información. Entre posverdades y mentiras, es fácil caer en un lodazal cuando andas navegando por las redes sociales… y ahora estamos llegando a terrenos mucho más delicados, pues dos medios públicos —que en teoría son independientes— difundieron información falsa para hablar de un escándalo del gobierno de la CDMX.

Y además en un tema canijo pues trataba del caso de la Ivermectina entregada a pacientes de COVID sin aprobación y la falta de consentimiento informado.

La situación arrancó el fin de semana cuando dos medios públicos, que están estrenando sus secciones de verificación informativa o de “desmentidos” de datos extraños que navegan internet, publicaron que no se había dado Ivermectina en la CDMX. Hasta en mayúsculas pusieron FALSO.

“Falso que en la CDMX trataran a pacientes COVID con Ivermectina”, publicaron dos medios.

La cosa es que —más allá de la polémica sobre el consentimiento o la aprobación—, hasta la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que sí trataron a miles de chilangos con ese medicamento.

Cuando tronó el abarrote, los dos medios públicos, uno de la CDMX y otro creado para combatir lo que bautizaron como Infodemia —no se rían—, terminaron borrando sus publicaciones de redes sociales. Acá Animal Político guardó las capturas de pantalla.

¿Cuál es el escándalo de la Ivermectina en CDMX?

Este asunto está rudo y hacer un resumen puede saltarse muchos detalles (que pueden leer por ACÁ completos), pero el escándalo de la Ivermectina en CDMX toca detalles muy delicados.

¿En concreto? El gobierno capitalino repartió a cerca de 200 mil personas —en aquellos kits médicos— un medicamento que no se ha aprobado para usar en COVID. No se ha aprobado en México, ni en el mundo: hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide que no se utilice.

Después, el escándalo aumentó pues los resultados en mortalidad y hospitalización de estos 200 mil pacientes aparecieron en un estudio clínico.

Por sus consideraciones éticas —como que los participantes no dieron su consentimiento y por usar un medicamento no aprobado—, la plataforma borró la publicación científica del gobierno de la Ciudad de México y han tentado la idea con bloquear a los funcionarios involucrados de por vida.

La Secretaria de Salud de la CDMX defiende el uso de la Ivermectina apoyándose en otros estudios científicos alrededor del mundo, pero no ha hablado de las consideraciones éticas de las personas que la recibieron.