Lo que necesitas saber: Los manifestantes se reunirán en el Ángel de la Independencia a las 16:00 hrs.

Han pasado 11 años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y para conmemorar la fecha y continuar con su búsqueda de justicia, se planea una mega marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la CDMX.

Varias vialidades importantes serán cerradas durante la marcha. Por acá les dejamos la ruta que seguirán y el horario de inicio, para que vayan tomando sus precauciones.

Foto: Red Rompe el Miedo // Familias de los 43 de Ayotzinapa exigen documentos sin revelar.

Ruta de la mega marcha de los 43 de Ayotzinapa

La mega marcha por los 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa será el viernes 26 de septiembre. Los padres y familias de los normalistas, acompañados de cientos de personas más, saldrán desde el Ángel de la Independencia, aproximadamente a las 16:00 hrs.

Eso quiere decir que el tránsito en Paseo de la Reforma, Av. Insurgentes, Av. Juárez, Av. 5 de Mayo y los alrededores del Zócalo se verá afectado durante el resto de la tarde. Será necesario que busquen vías alternas para que no se vea afectado su recorrido.

Marcha: Desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 16:00 hrs

Ruta: Ángel de la Independencia – Zócalo CDMX

En caso de que estén interesados en participar en la mega marcha podrán hacerlo. Amnistía Internacional habilitó un formato para que se registren los interesados, deben ingresar nombre completo, ciudad donde viven, teléfono y contactos de emergencia. Acá les dejamos el link. Eso sí, deben saber que la participación es bajo su propio riesgo.

Durante más de 10 años, las familias de los desaparecidos han pedido a los gobiernos en turno, justicia por la desaparición de los normalistas.