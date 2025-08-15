Lo que necesitas saber: El transbordo más corto es el de las líneas 2 y 3 en Hidalgo.

Seguro muchos piensan que el transbordo más largo del Metro de CDMX es el de La Raza en las estaciones 3 y 5. Spoiler: no lo es. A propósito de los comentarios que los sopilectores hicieron en el video que hicimos sobre las estaciones más profundas del Sistema de Transporte Colectivo, por acá va esta curiosa información.

Cuáles son los transbordos más largos y cuáles los más cortos del Metro de Ciudad de México.

“Transbordo del metro Chabacano que conecta la línea café con la azul”. Foto: Diego Simón Sánchez-Cuartoscuro.

A que no sabían cuál es el transbordo más largo del Metro

El transbordo más largo del Metro de CDMX es el de Atlalilco que conecta las líneas 8 —que va de Garibaldi a Constitución 1917— y la 12, la línea Dorada que corre de Mixcoac a Tláhuac.

De acuerdo con la misma limusina naranja, la distancia entre estas estaciones es de 880 metros y el tiempo estimado de traslado es de unos 10 minutos con 6 segundos. ¿Ustedes lo han recorrido?

Foto: Diego Simón Sánchez-Cuartoscuro.

Hay quienes nos dicen que se siente una eternidad caminar por allí y no es para menos si tomamos en cuenta que el transbordo de Atlalilco es casi casi como caminar del Zócalo de CDMX hasta la Casa de los Azulejos —eso sí, con una vista más bonita.

Los transbordos más largos del Metro

La lista sigue con el transbordo de Pantitlán en las líneas 1 —que corre precisamente de Pantitlán a Observatorio— y A, la morada que va de esta terminal a La Paz.

La distancia es de 602 metros o algo así como caminar del Palacio de Bellas Artes a la acera donde tocan las bandas de rock clásico en Avenida Juárez.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

El tiempo estimado es de 7 minutos con dos segundos. Y el transbordo de La Raza de 501 metros con un tiempo de 6 minutos.

Este transbordo es uno de los más famosos, icónicos y queridos del Metro de Ciudad de México y todo se lo debe al Túnel de la Ciencia, inaugurado en noviembre de 1988, considerado además como el primer museo científico construido dentro de las instalaciones de un sistema de transporte colectivo.

El resto de la lista de los transbordos más largos del Metro

Consulado entre las líneas 4 (la que va de Santa Anita a Martín Carrera) y 5 (que corre de Politécnico a Pantitlán) con una distancia de 488 metros y un tiempo estimado de casi 6 minutos.

Instituto del Petróleo en las líneas 5 y 6 —que va de El Rosario a Martín Carrera— con sus 473 metros de recorrido en casi 6 minutos.

Pantitlán en las líneas 1 y 9 y oooootra vez Pantitlán en el transbordo entre las líneas 5 y A.

Y el transbordo en San Lázaro con una distancia de 411 metros entre las líneas 1 y B (Ciudad Azteca-Buenavista).

Los transbordos más cortos

El transbordo más corto está en Hidalgo. Según el Metro, te toma poquito más de un minuto conectar con las líneas 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) y 3 (Indios Verdes-Universidad).

Le siguen los transbordos de Oceanía, Centro Médico y Balderas. Acá les dejamos la lista con los tiempos estimados que nos compartió el Metro:

Foto: Sistema de Transporte Colectivo

Si le atinaron a saber cuál es el transbordo más largo del Metro, eso quiere decir que son unos chilangos que se respetan en la materia de viajar en el servicio de transporte colectivo tan importante para Ciudad de México, pero al que le falta una buena rehabilitación.