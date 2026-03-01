Lo que necesitas saber: La Línea 1 y la Línea 7 del Metrobús extenderán su horario este 1 de marzo hasta la 1:00 del lunes 2 de marzo

¡Toma nota! Este 1 de marzo, el Metro y Metrobús ampliarán su horario de servicio para facilitar el regreso de las personas que asistan al concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX.

Foto: Gobierno de CDMX.

Metrobús ampliará su horario por el concierto de Shakira en el Zócalo

Como en ocasiones anteriores, las autoridades chilangas han decidido que el transporte público tenga un horario especial por el concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX.

Si tú eres de las personas que están planeando asistir, presta mucha atención, pues el Metrobús reveló que ampliará su servicio este 1 de marzo para facilitar el regreso de todos los asistentes del evento.

De acuerdo con el comunicado, la Línea 1 y la Línea 7 de Glorieta Violeta a Indios Verdes extenderán su horario a la 1:00 del lunes 2 de marzo. ¿Lo mejor de todo? Tendrá el mismo costo de siempre, de 6 pesos.

Metrobús extenderá su horario de servicio // Foto: Gobierno de la CDMX.

Además, este cambio de horario también aplicará para la Línea 1 (Observatorio-Pantitlán), la 2 (Cuatro Caminos-Tasqueña) y la 9 (Tacubaya-Pantitlán) del Metro, pues operarán hasta la 1 de la madrugada del lunes.

Otras modificaciones del servicio que debes tomar en cuenta

Eso sí, considera que se verán afectadas las principales vialidades cercanas a la plancha del Zócalo, como Avenida Juárez, Eje Central y Fray Servando.

Debido a esto, el Metrobús también modificará su servicio en otras líneas:

Línea 3 : Desde las 15 horas al cierre, las estaciones Mina, Juárez, Hidalgo y Balderas no brindarán servicio. El recorrido será de Tenayuca a Buenavista y de Balderas a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

: Desde las 15 horas al cierre, las estaciones no brindarán servicio. El recorrido será de Línea 4 : Durante todo el día, las rutas norte y sur no brindarán servicio . El servicio será únicamente de San Lázaro al AICM y de San Lázaro a Pantitlán y Alameda Oriente.

: Durante todo el día, . El servicio será únicamente de Línea 7: De las 15 horas al cierre, las estaciones Hidalgo y El Caballito no brindarán servicio, por lo que la ruta será Campo Marte a Amajac y de Glorieta Violeta a Indios Verdes.

Modificaciones en el servicio del Metrobús // Foto: Redes sociales.

Sin duda Shakira es todo un fenómeno, no solo en la música sino también en la cultura… pues además de hacer que se modifique el transporte público de la CDMX, las autoridades aplicarán ley seca en el Centro Histórico. Así que ya te la sabes, considera todo si planeas ir a su concierto en el Zócalo capitalino.