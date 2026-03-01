Lo que necesitas saber: La medida estará vigente de las 14:00 a las 23:00 horas del domingo 1 de marzo en el perímetro "A" del Centro Histórico.

Ya llegó el tan esperado día en el que Shakira se presentará en el Zócalo de la CDMX y, para evitar cualquier problema entre los asistentes, las autoridades chilangas anunciaron ley seca para este domingo en el Centro Histórico.

Foto: Fox

Autoridades anuncian ley seca en el Centro Histórico por concierto de Shakira

Por medio de redes sociales, el gobierno de la CDMX compartió la Gaceta Oficial en la que se estableció ley seca para este domingo 1 de marzo… pero nomás en el Zócalo de la CDMX por el concierto de Shakira.

Esta medida aplicará de las 14:00 a las 23:00 horas en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico.

Aunque eso sí, se permitirá el consumo de alcohol en copeo con alimentos dentro de restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, salas de cine, teatros y auditorios.

Shakira será la encargada de celebrar los 100 años de Corona en el Zócalo. Foto: Cortesía Grupo Modelo.

¿Qué calles abarca el perímetro “A”?

El Centro Histórico de la CDMX se divide en dos perímetros y la ley seca solo aplicará para el perímetro “A” que corresponde al espacio más antiguo y emblemático de la capital del país.

En este espacio se encuentran edificios históricos, comerciales y administrativos en calles como Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Tacuba y República de El Salvador, así como la Plaza de la Constitución.

Pero si no te queda del todo claro, en el mapa oficial del Centro Histórico el perímetro “A” es el área marcada con verde claro y el “B” se encuentra marcado con un verde más fuerte y envuelve al primero.

Perímetro “A” del Centro Histórico // X:@ach_CDMX

Además, algunas de las calles que te mencionamos también tendrán afectaciones viales, así que si planeas asistir al concierto de Shakira, considerar utilizara el Metrobús (que modificó su horario de servicio) para llegar al Centro Histórico.