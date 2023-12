Cierres y horarios especiales del Metrobús por peregrinaciones a la Basilica

Lo que necesitas saber: Además del cierre de estaciones en el Metrobús, habrá cortes a la circulación de acuerdo a las necesidades de los peregrinos

Llegó la época del año en que la Ciudad de México recibe la visita de miles y miles de feligreses que visitan la Basilica de Guadalupe por el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, el Metrobús tendrá cierres en horarios especiales para permitir las peregrinaciones.

Será este lunes 11 de diciembre cuando se den esos cierres, aunque no desacartamos que seguro habrá más para el mero 12 de diciembre.

Miles de peregrinos acuden a la Basílica de Guadalupe / Foto: Cuartoscuro

¿Qué estaciones del Metrobús cerrarán y en qué horarios por las peregrinaciones a la Basilica?

Las modificaciones al servicio del Metrobús se darán en las Líneas 6 y 7. Pero vamos una por una según lo que informaron en sus redes sociales.

En la Línea 6 habrá cierre de estaciones desde las 05:00 y hasta las 00:00 horas (es decir, todo el día) en las siguientes estaciones:

La Villa

Gustavo A. Madero

Hospital Infantil La Villa

De los Misterios

Cierres en el Metrobús por el 12 de diciembre / Foto: @MetrobusCDMX

Además, desde las 18:00 horas y hasta la medianoche cerrarán también las estaciones Martín Carrera y Hospital General La Villa.

En la Línea 7 los cierres serán todo el día, desde las 05:00 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Las estaciones que permanecerán cerradas son las siguientes:

Garrido

Gustavo A. Madero

Hospital Infantil La Villa

De los Misterios

Indios Verdes

Los cierres y horarios en el Metrobús por peregrinaciones

Bienvenido Peregrino 2023

Ahí tienes la info, para que no digas que no se te avisó. Bueno, seguro si llevas ya años viviendo por esa zona u ocupando el transporte público por esos rumbos, seguro te has aprendido varias para superar estos días. Paciencia y respeto, es todo.

De hecho en octubre se realizó un cierre similar en las mismas Líneas 6 y 7 precisamente por una peregrinación a la Basilica de Guadalupe.

También es habitual año con año el operativo Bienvenido Peregrino, que este 2023 incluye la implementación de Módulos de Atención al Peregrino, seguridad en puntos de descanso, servicio médico, cierres viales eventuales en vías principales con rumbo a la Basilica (los peregrinos tendrán preferencia siempre, por si te encuentras una peregrinación) y operativos de limpieza.

