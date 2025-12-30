Lo que necesitas saber:

Esta ruta comenzó a operar desde noviembre de 2023 para ofrecer una alternativa tras el cierre de la Línea 1 del Metro.

Luego de que se diera a conocer que en enero la ruta de la Línea 7 del Metrobús Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya sería suspendida, las autoridades cambiaron de opinión y revelaron que continuará operando “indefinidamente”.

Foto ilustrativa del servicio de Metrobús // Foto: David Becerril para Sopitas.com

Metrobús conservará la ruta Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya

Seguramente ya vieron la noticia de que la ruta de la Línea 7 que va de Glorieta Cuitláhuac-Alameda Tacubaya. Pues aunque en un principio fue cierto, las autoridades ya se echaron para atrás.

Y es que miles de usuarios mostraron su molestia por esta decisión que los afectaría a partir del próximo año. Debido a esto, las autoridades chilangas decidieron que era mejor conservar esta ruta de manera indefinida.

La ruta Glorieta Cuitláhuac | París – Alameda Tacubaya, que conecta las Líneas 2 y 7 del Metrobús, continuará su operación indefinidamente“, compartió Rosario Castro, director del servicio, a través de sus redes sociales.

Metrobús cancela aviso sobre suspensión de ruta // X:@RosarioCastroE

¿Por qué iba a suspender su servicio?

Esta ruta comenzó a operar desde noviembre de 2023 y se extendió en abril de 2024 para ofrecer una alternativa tras el cierre de la Línea 1 del Metro. Aunque como ya fue abierta en su totalidad… hizo que las autoridades pensara que “ya no era necesaria”.

El Metrobús contemplaba que esta ruta operaría el próximo 5 de enero, aunque ya no habrá que preocuparse por ello.

Metrobús // X:@RosarioCastroE

Feminicidio de Cecilia Monzón: sentencian a 60 años de prisión a López Zavala y a sus cómplices

