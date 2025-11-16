Lo que necesitas saber: A partir de este domingo 16 de noviembre, la Línea 1 del Metro ofrece servicio de Pantitlán a Observatorio.

¡La espera terminó! Aunque originalmente iba a estar lista en agosto de 2023… más de dos años después por fin reabren todas las estaciones de la tan usada Línea 1 del Metro de la CDMX.

Fotografía @MetroCDMX

Reabren todas las estaciones de la Línea 1 del Metro

En abril de este año, la Línea 1 del Metro ya funcionaba desde Pantitlán a Chapultepec y la remodelación del servicio ocurrió por partes, lo que hacía que banda tuviera que andar buscando que estaciones funcionaban.

Finalmente las autoridades chilangas abrieron este 16 de noviembre Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio, las tres estaciones que hacían falta para que hubiera servicio en toda la línea.

Así que toma en cuenta este servició, pues ahora sí podrás ir a cualquier estación de la Línea 1 del Metro sin necesidad de desviarte o hacer uso de los camiones de RTP que sirvieron como apoyo a la movilidad.

Reapertura Línea 1 del Metro // X:@ClaraBrugadaM (Captura de pantalla)

Remodelación tomó más tiempo de lo planeado…

Fue en el lejano junio de 2022 cuando el Metro anunció la remodelación de toda la Línea, contemplando que todo estaría funcionando completamente en agosto del 2023.

Cosa que no pasó, pues en octubre de 2023 se abrió solo el tramo de Pantitlán-Isabel la Católica y en septiembre de 2024 se extendió el servicio hasta Balderas.

Ya casi para finalizar los trabajos, en abril de este año se reaperturó el tramo de Cuauhtémoc a Chapultepec. En fin, ahora ya tenemos todas las estaciones funcionando y esperamos que la espera haya valido la pena.